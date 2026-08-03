Celebra el Colegio de Abogados Genaro Estrada el Día del Abogado

El Colegio de Abogados Genaro Estrada conmemoró el Día del Abogado con un ameno convivio en un restaurante del Centro Histórico, donde sus integrantes compartieron una tarde de convivencia y fortalecimiento de los lazos de amistad entre colegas.

El encuentro fue encabezado por Martín Morales Acuña, presidente del organismo, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la presencia de quienes forman parte del colegio, destacando la importancia de mantener la unidad y el compañerismo dentro del ejercicio profesional.D

urante la reunión, los abogados disfrutaron de un menú que incluyó una taquiza, ceviche y diversas bebidas, en un ambiente relajado que propició la charla y el intercambio de experiencias entre los presentes.

Como parte del festejo, también se compartió un pastel con motivo de la celebración, momento que reunió a los asistentes para brindar por el trabajo y compromiso de quienes ejercen la profesión jurídica.

La convivencia transcurrió entre buenos deseos y un ambiente de camaradería, en una fecha dedicada a reconocer la labor de los profesionales del Derecho y reafirmar el vínculo que une a los integrantes de la agrupación.