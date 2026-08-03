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De convivencia

Celebra el Colegio de Abogados Genaro Estrada el Día del Abogado

Martín Morales Acuña encabeza un convivio en el Centro Histórico para reconocer la labor de los integrantes del gremio jurídico
Marisela González |
03/08/2026 14:43
03/08/2026 14:43

El Colegio de Abogados Genaro Estrada conmemoró el Día del Abogado con un ameno convivio en un restaurante del Centro Histórico, donde sus integrantes compartieron una tarde de convivencia y fortalecimiento de los lazos de amistad entre colegas.

El encuentro fue encabezado por Martín Morales Acuña, presidente del organismo, quien dio la bienvenida a los asistentes y agradeció la presencia de quienes forman parte del colegio, destacando la importancia de mantener la unidad y el compañerismo dentro del ejercicio profesional.D

urante la reunión, los abogados disfrutaron de un menú que incluyó una taquiza, ceviche y diversas bebidas, en un ambiente relajado que propició la charla y el intercambio de experiencias entre los presentes.

Como parte del festejo, también se compartió un pastel con motivo de la celebración, momento que reunió a los asistentes para brindar por el trabajo y compromiso de quienes ejercen la profesión jurídica.

La convivencia transcurrió entre buenos deseos y un ambiente de camaradería, en una fecha dedicada a reconocer la labor de los profesionales del Derecho y reafirmar el vínculo que une a los integrantes de la agrupación.

  • $!El Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, quien fue invitado especial, junto a Martín Morales Acuña, presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada.
    El Magistrado Héctor Samuel Torres Ulloa, quien fue invitado especial, junto a Martín Morales Acuña, presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martin Morales Acuña y Adriana Morales. Sentados, Abel Flores, Octavio Pardo y Pedro de la Cruz.
    Martin Morales Acuña y Adriana Morales. Sentados, Abel Flores, Octavio Pardo y Pedro de la Cruz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Otilio Cabello, Ernesto Kelly, Miguel Ángel Tirado y Héctor Torres.
    Otilio Cabello, Ernesto Kelly, Miguel Ángel Tirado y Héctor Torres. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martín Morales Acuña entrega un reconocimiento a Ernesto Kelly en la celebración del Día del Abogado.
    Martín Morales Acuña entrega un reconocimiento a Ernesto Kelly en la celebración del Día del Abogado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Pedro Galindo, Alfonso Schmid y Ariel Velarde.
    Pedro Galindo, Alfonso Schmid y Ariel Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jesús Chollet, Cuauhtémoc Lizárraga y Jesús Sánchez Chiquete.
    Jesús Chollet, Cuauhtémoc Lizárraga y Jesús Sánchez Chiquete. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Los asistentes disfrutaron de una tarde de camaradería y convivencia entre colegas del gremio jurídico.
    Los asistentes disfrutaron de una tarde de camaradería y convivencia entre colegas del gremio jurídico. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jesús Alfonso Monterrey, Alfredo Martínez, Beatriz Ríos y Lupita Ibarra.
    Jesús Alfonso Monterrey, Alfredo Martínez, Beatriz Ríos y Lupita Ibarra. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alfredo Paredes, Ana Gabriela Pérez, María Ramírez y Artemisa Velarde.
    Alfredo Paredes, Ana Gabriela Pérez, María Ramírez y Artemisa Velarde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriela Lizárraga y Omar Verdugo.
    Gabriela Lizárraga y Omar Verdugo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Arturo Reyes
    Arturo Reyes ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Pedro Galindo, Alfonso Schmid, Martín Morales, Héctor Torres, Martin Morales Acuña, Tomás Pardo, Adriana Morales Acuña y Octavio Pardo.
    Pedro Galindo, Alfonso Schmid, Martín Morales, Héctor Torres, Martin Morales Acuña, Tomás Pardo, Adriana Morales Acuña y Octavio Pardo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Integrantes del Colegio de Abogados Genaro Estrada comparten una agradable convivencia en un restaurante del Centro Histórico.
    Integrantes del Colegio de Abogados Genaro Estrada comparten una agradable convivencia en un restaurante del Centro Histórico. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Martín Morales Acuña, presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada, entre las abogadas afiliadas al colegio durante el festejo con motivo del Día del Abogado.
    Martín Morales Acuña, presidente del Colegio de Abogados Genaro Estrada, entre las abogadas afiliadas al colegio durante el festejo con motivo del Día del Abogado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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