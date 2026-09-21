Celebra el Instituto Senda 41 años, formando ciudadanos que inspiran, transforman y trascienden.

Con una misa de acción de gracias y un gran pastel, directivos, maestros, colaboradores y alumnos celebraron el 41 Aniversario del Instituto Senda del Río, posicionándose como un referente importante como institución educativa en Sinaloa.

Beatriz Adriana González, directora general de la institución mostró emoción y satisfacción al celebrar con toda la comunidad Senda este importante momento.

”Estamos felices, bendecidos, y sobre todo muy agradecidos de poder celebrar los 41 años del Instituto Senda, agradecidos totalmente con nuestra comunidad, por construir juntos una historia de aprendizajes, vivencias, experiencias de poner esa semilla de bondad y de crecimiento”, expresó.

Agregó que, la excelencia académica y humana se va a lograr con la mejor alianza que es escuela y familia, por lo que agradeció a toda la comunidad por celebrar los primeros 41 años, un homenaje a quienes han sido, a los que són y a los que seguirán formando parte de esta comunidad educativa.

”A lo largo de cuatro décadas, lo que nos ha distinguido es sin duda la excelencia académica y humana, aquí formamos a nuestros niños y niñas y adolescentes, así como a toda nuestra comunidad, para dar nuestras competencias y habilidades para ponerlas al servicio de los demás, lo mejor que brindamos es la calidad humana de nuestros egresados”, subrayó.

Entre los principales logros, detalló, se encuentran, tener egresados de gran calidad y excelencia humana, aunado a la académica, creando además, una gran comunidad que se caracteriza por estar unida.

”A todos los que han confiado en nosotros como institución educativa, muchas gracias. Gracias por seguir construyendo la historia del Instituto Senda, hoy celebramos 41 años, y vamos por muchos más años, dejando mejores ciudadanos a nuestro mundo”, detalló.