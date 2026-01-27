Gente
De festejo

Celebra el Padre Amador Campos su cumpleaños rodeado de amigos

Amigos y miembros de la comunidad se reunieron en el restaurante de un hotel de la Zona Dorada para festejar el cumpleaños del Padre Amador, en una mañana llena de buenos deseos y gratos momentos de convivencia.
Marisela González |
27/01/2026 15:18
En un ambiente cálido y familiar celebró su cumpleaños el Padre Amador Campos Serrano, quien recibió felicitaciones de sus familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Durante la mañana de convivencia, celebrada en un restaurante de un hotel de la Zona Dorada, los invitados compartieron buenos deseos para el cumpleañero en un ambiente lleno de buena vibra.

El Padre Amador agradeció a todos los presentes por acompañarlo en esta fecha tan especial, destacando la importancia de la amistad y la fraternidad.

La reunión concluyó entre la toma de fotografías que quedaron como recuerdo de una celebración llena de afecto y buenos deseos.

    El Padre Amador Campos Serrano celebró su cumpleaños rodeado del cariño de sus amigos. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    El Padre Amador entre Lulú de Ochoa, Velia de Zataráin, y Rosita de Humbert. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    El Padre Amandor entre María de Jesús Cárdenas, Ana Elsa, María Belén López, Mercedes Sánchez de Benítez, Rossy Montalvo, Velia de Zataráin y Antonio del Río. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
    El festejado agradeció a los presentes por acompañarlo en esta fecha tan especial. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
