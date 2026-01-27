Celebra el Padre Amador Campos su cumpleaños rodeado de amigos

En un ambiente cálido y familiar celebró su cumpleaños el Padre Amador Campos Serrano, quien recibió felicitaciones de sus familiares, amigos y miembros de la comunidad.

Durante la mañana de convivencia, celebrada en un restaurante de un hotel de la Zona Dorada, los invitados compartieron buenos deseos para el cumpleañero en un ambiente lleno de buena vibra.

El Padre Amador agradeció a todos los presentes por acompañarlo en esta fecha tan especial, destacando la importancia de la amistad y la fraternidad.

La reunión concluyó entre la toma de fotografías que quedaron como recuerdo de una celebración llena de afecto y buenos deseos.