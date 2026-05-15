Celebra el Senda a sus docentes y sus 40 años de existencia

El Instituto Senda del Río está de fiesta, la institución académica celebró el tradicional Día del Maestro con una gran fiesta, con la que también se festejó el 40 Aniversario de la institución académica.

Beatriz Adriana González, directora del Instituto Senda, señaló que este día del maestro es aún más especial, porque se celebra en el marco de una fecha profundamente significativa para toda la comunidad Senda, el 40 Aniversario, cuatro décadas dedicadas a formar generaciones, construyendo una comunidad educativa sólida, humana y comprometida.

“Hoy, 40 años después, refrendamos nuestro compromiso de continuar fieles a nuestra filosofía educativa, brindando excelencia académica con profundo sentido humano, potenciando en nuestros alumnos el desarrollo de la inteligencia en armonía con su crecimiento físico, emocional y espiritual”, señaló la directora.

Ante la gran comunidad de maestros y personal administrativo de la institución, detalló que este aniversario los invita a mirar con gratitud el camino recorrido, y al mismo tiempo a renovar su compromiso con los principios que dieron vida a este proyecto educativo, nacido de un sueño visionario de sus fundadores, quienes imaginaron una educación distinta, un espacio seguro, cálido y formador, donde cada estudiante pudiera crecer guiado por valores universales y atemporales, destacando por su excelencia académica y humana.

Durante el festejo, se entregaron reconocimientos a maestros y colaboradores por una lealtad de 5, 7, 10, 15, 25 y 30 años, quienes recibieron desde relojes, escudos con zafiro, viajes, entre otros premios.