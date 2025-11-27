Celebra GANAC 30 años, dando una esperanza de vida

GANAC está de fiesta, la fundación que brinda ayuda a niños, niñas y jóvenes con cáncer, celebra sus 30 años de existencia, y para festejarlo, realizaron un taller enfocado en los cuidados paliativos pedíatricos.

Asminda Zazueta, directora operativa de GANAC, señaló que la idea de este taller, es promover una cultura de soporte para la calidad de vida y tener al alcance, protocolos y herramientas para que el paciente oncológico de niños y jóvenes, tengan un acompañamiento integral en su proceso de enfermedad, sea cual sea el resultado.

”El taller va dirigido para el personal de salud, médicos, enfermeros, sicólogos, voluntarios, para todos aquellos que se involucran en el tratamiento integral del paciente, así como padres de familia, un curso de tres días, el cual fue impartido por la doctora Lizbeth Quezada Tristán, especialista en cuidados paleativos”, detalló Zazueta.

Agregó, que esta es la primera vez que GANAC realiza un taller así, a la que acudieron 140 personas, en su mayoría, personal del Hospital Pediátrico de Sinaloa, del IMSS, del ISSSTE, Hospital Ángeles, además de personas que forman parte de otras fundaciones.

”Estos 30 años, han significado continuar con una misión, de que ningún niño, niña o joven, pierda la oportunidad de tener un tratamiento para su cura contra el cáncer, y que no sea un razón económica que les permita tener una esperanza de vida, creo que cambiar la vida de manera positiva de alguien es un verdadero regalo”, destacó la directora operativa.

En el evento estuvieron presentes Óscar Blanco, presidente y fundador de GANAC, Julio César Álvarez, director del Centro Estatal de Radioterapia, Carlos Mijail Suárez, director general del Hospital Pediátrico de Sinaloa, Jesús Mario López, secretario ejecutivo de la Junta de Asistencia Privada de Sinaloa.