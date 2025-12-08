Celebra GANAC su tradicional posada navideña

Con una temática totalmente navideña, inspirada en el Polo Norte Ganac realizó como cada año, su tradicional fiesta navideña para todos los niños y niñas activas en su fundación, así como aquellos que ya terminaron su tratamiento, celebrando con ellos y sus familias estas fechas decembrinas, viviendo una tarde llena de sorpresas.

Asminda Zazueta, directora operativa de GANAC, compartió que en esta ocasión fueron más de 200 niños y niñas que disfrutaron de esta gran fiesta organizada para ellos, en donde degustarpn pastel, hotdogs, tacos, mientras que los papás degustaron de una rica barbacoa, frijoles puercos y sopa fría.

Durante el festejo, los pequeños cantaron villancicos, jugaron, recibieron regalos, disfrutaron el brinca, brinca y un toro mecánico.