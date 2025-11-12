Celebra Grupo Del Rincón 56 años, reinaugurando sus tres agencias en Culiacán

Grupo Del Rincón realizó de manera simultánea la inauguración formal de sus agencias Nissan Aeropuerto, Nissan Congreso e Infiniti, consolidando así su liderazgo, presencia, y compromiso hacia sus clientes. Un evento que se da dentro del marco de los festejos de sus 56 años de existencia.

De esta manera, Grupo Del Rincón consolida una historia de éxito construida a base de trabajo, perseverancia y mucha ilusión, más de medio siglo de crecimiento que empezó con Nissan Culiacán, lo que les ha permitido hoy, crear un grupo sólido, un referente en el sector automotriz en todo Sinaloa.

German del Rincón Jarero, presidente del consejo de administración de Grupo Del Rincón, manifestó que hoy celebran una trayectoria que nació hace 56 años, una etapa en la que nada ha sido fácil, encontrándose piedras en su camino, pero con muchas manos dispuestas a quitarlas y ayudar a seguir adelante.

“La marca Nissan tienen un significado para mí muy importante, es un sueño que comenzó hace medio siglo con mi papá, y solamente cuatro colaboradores, y un préstamo, haciendo así un esfuerzo especial, naciendo así la primera generación con pocos recursos, pero con una enorme convicción de hacer las cosas bien, un sueño familiar que ha trascendido el día de hoy hasta la tercera generación, convirtiéndose en un grupo sólido, con cinco agencias en el estado, y más de 400 colaboradores, todos comprometidos a ofrecer siempre lo mejor”, detalló Del Rincón

En la inauguración simultánea también estuvieron Alejandro Casillas, director nacional de distribuidores Nissan, Rodrigo Centeno, presidente y director general de Nissan Mexicana e Infiniti, y Germán Del Rincón Camacho, director general de Grupo Del Rincón.