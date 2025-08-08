Celebra Impulsa Inmuebles 35 años de existencia

Impulsa Inmuebles está de fiesta, la empresa desarrolladora de viviendas, orgullosamente sinaloense, está celebrando su 35 aniversario de existencia, por lo que reunió a todos sus colaboradores en un evento especial, y festejar así lo que juntos han construido a lo largo de tres décadas.

La celebración inició con una breve oración por parte del sacerdote Javier Plata, con una bendición especial para todos los que forman parte de esta gran empresa, enalteciendo su trabajo, su entrega, compromiso, llevando felicidad en cada hogar que construyen.

Manuel Clouthier Carrillo, empresario y presidente del consejo de Impulsa Inmuebles, detalló que han sido 35 años de mucho trabajo, de esfuerzo, superando toda clase de retos, crisis, pero gracias a Dios, han sabido superarlos, al crear una empresa altamente posicionada, que hoy en día enfrenta la nueva realidad que se vive en Sinaloa, debido al contexto de inseguridad que está por cumplir un año.

”A lo largo de tres décadas, hemos intentado crear un ADN de Impulsa, poniendo énfasis en los aspectos cualitativos por encima de los cuantitativos; nos sentimos muy orgullosos del esfuerzo que hacemos permanentemente por la calidad, no solo del producto, sino del servicio en todos los sentidos, todo con el objetivo de dejar a un cliente satisfecho”, detalló Clouthier Carrillo.

Agregó que en estos 35 años, han demostrado que las cosas que se hacen bien en una empresa se pueden hacer también en el gobierno.

“En Impulsa hoy en día, estamos redirigiendo los esfuerzos hacia el Bajío, apostando muy fuerte a ese lugar; en Mazatlán vemos algunas oportunidades, mientras que habrá que esperar en Culiacán, hasta que esto que estamos viviendo se componga, la situación está bien complicada”.

Finalmente, el empresario agradeció a todos los clientes que a lo largo de 35 años los han favorecido con su preferencia tanto en Culiacán, Mazatlán, León y Aguascalientes.

“El mensaje a todos nuestros clientes es muy claro, gracias, gracias, gracias, a todos aquellos que han confiado en Impulsa Inmuebles, y no solo a nuestros clientes, también a los acreedores, banqueros, proveedores, a todos, muchas gracias”, subrayó Clouthier Carrillo.

Durante el evento, además de disfrutar de un rico menú, bebidas y bocadillos, también se realizó la entrega de reconocimientos a colaboradores con mayor antigüedad.