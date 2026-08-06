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Cumpleaños

Celebra Juana Antonia Aguilar su cumpleaños en familia

La cumpleañera celebró sus 50 años con amigos y familiares que compartieron con ella sus muestras de cariño
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
06/08/2026 13:56
06/08/2026 13:56

Juana Antonia Aguilar celebró sus 50 años de vida rodeada del cariño de su familia y muestras de afecto de sus amigos.

Sus papás María Juana López y Erasmo Aguilar Cuadras fueron los primeros en felicitarla y junto con sus hermanas María Lourdes, Noelia y Amayrany Aguilar López, y le organizaron a un festejo en un salón de la ciudad.

Desde Estados Unidos, sus hermanas Yesenia y Nayeli, la felicitaron a través de una video llamada.

Al festejo acudieron sus hermanas, sobrinos, familiares y amigos. La cumpleañera recibió la visita especial de sus tías Alma, Refugio, Josefina y Ramoncita Aguilar Cuadras, que vinieron unas de Guamúchil y dos del rancho El Palmar de los Sepúlveda, para manifestarle sus buenos deseos.

El festejo estuvo amenizado por el grupo norteño Código 27.

  • $!Juana Antonia con sus padres María Juana López y Erasmo Aguilar Cuadras.
    Juana Antonia con sus padres María Juana López y Erasmo Aguilar Cuadras.
  • $!La festejada con sus papás María Juana López y Erasmo Aguilar, así como sus hermanas María Lourdes, Noelia y Amayrany Aguilar López.
    La festejada con sus papás María Juana López y Erasmo Aguilar, así como sus hermanas María Lourdes, Noelia y Amayrany Aguilar López.
  • $!Trinidad Pérez, María Juana López, Yesenia Urtusuástegui, Humberto y Mónica Fuentes felicitaron a la cumpleañera.
    Trinidad Pérez, María Juana López, Yesenia Urtusuástegui, Humberto y Mónica Fuentes felicitaron a la cumpleañera.
  • $!La festejada con su sobrina Melissa Huerta Aguilar.
    La festejada con su sobrina Melissa Huerta Aguilar.
  • $!Alex Huerta felicitó a su tía.
    Alex Huerta felicitó a su tía.
  • $!Ángel Díaz, Isela y Yésica Martínez, Raymundo Díaz acompañaron a Juana Antonia.
    Ángel Díaz, Isela y Yésica Martínez, Raymundo Díaz acompañaron a Juana Antonia.
  • $!Con sus Amigas Marisol Santiesteban, Quetzali Quiñónez, Yuri Valdez, Areli Haro.
    Con sus Amigas Marisol Santiesteban, Quetzali Quiñónez, Yuri Valdez, Areli Haro.
  • $!La familia Martínez Acosta estuvo en el festejo.
    La familia Martínez Acosta estuvo en el festejo.
  • $!Juan Rubalcava, Evangelina Cebreros y Ángel Rubalcava con la cumpleañera.
    Juan Rubalcava, Evangelina Cebreros y Ángel Rubalcava con la cumpleañera.
  • $!Laura Ontiveros y María Lourdes Aguilar con Juana Antonia.
    Laura Ontiveros y María Lourdes Aguilar con Juana Antonia.
  • $!La cumpleañera posa junto a su hermana Amayrany y familia.
    La cumpleañera posa junto a su hermana Amayrany y familia.
  • $!Con Erika, Biviano López y Fernanda Chagoya.
    Con Erika, Biviano López y Fernanda Chagoya.
  • $!Con sus tías Alma, Refugio, Josefina y Ramoncita Aguilar Cuadras.
    Con sus tías Alma, Refugio, Josefina y Ramoncita Aguilar Cuadras.
  • $!La cumpleañera al momento de bailar el vals con su papá.
    La cumpleañera al momento de bailar el vals con su papá.
  • $!Con Trinidad Pérez
    Con Trinidad Pérez
  • $!Con Suzeth Díaz.
    Con Suzeth Díaz.
  • $!Con Alicia Sánchez.
    Con Alicia Sánchez.
  • $!Acompañada por Zulma García.
    Acompañada por Zulma García.
  • $!Amigos de la festejada.
    Amigos de la festejada.
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