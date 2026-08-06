Celebra Juana Antonia Aguilar su cumpleaños en familia

Juana Antonia Aguilar celebró sus 50 años de vida rodeada del cariño de su familia y muestras de afecto de sus amigos.

Sus papás María Juana López y Erasmo Aguilar Cuadras fueron los primeros en felicitarla y junto con sus hermanas María Lourdes, Noelia y Amayrany Aguilar López, y le organizaron a un festejo en un salón de la ciudad.

Desde Estados Unidos, sus hermanas Yesenia y Nayeli, la felicitaron a través de una video llamada.

Al festejo acudieron sus hermanas, sobrinos, familiares y amigos. La cumpleañera recibió la visita especial de sus tías Alma, Refugio, Josefina y Ramoncita Aguilar Cuadras, que vinieron unas de Guamúchil y dos del rancho El Palmar de los Sepúlveda, para manifestarle sus buenos deseos.

El festejo estuvo amenizado por el grupo norteño Código 27.