Celebra la Asociación de Jubilados de la UAS a las madres y maestros

La Asociación de Jubilados de la UAS A.C. brindó un reconocimiento a los dos pilares de su comunidad: las Madres y los Maestros.

El evento, organizado por la Mesa Directiva Estatal, fue un testimonio de gratitud. La celebración del Día de las Madres resaltó el papel fundamental de las mujeres que, con ternura y fortaleza, han sido el motor de las familias universitarias.

Entre abrazos y aplausos se reconoció a aquellas que han sabido equilibrar la vida profesional con la crianza, sembrando valores en las nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, la coincidencia con el Día del Maestro llenó el ambiente de orgullo académico.

Florina García Bórquez, presidenta de la asociación, encabezó el convivio reafirmando el compromiso por crear espacios de bienestar y convivencia para sus asociados.