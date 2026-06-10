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Festejo

Celebra la Asociación de Jubilados de la UAS a las madres y maestros

La mesa directiva estatal destacó el papel fundamental de las mujeres que han sido el motor de las familias universitarias y de los maestros en la formación
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
10/06/2026 09:31
10/06/2026 09:31

La Asociación de Jubilados de la UAS A.C. brindó un reconocimiento a los dos pilares de su comunidad: las Madres y los Maestros.

El evento, organizado por la Mesa Directiva Estatal, fue un testimonio de gratitud. La celebración del Día de las Madres resaltó el papel fundamental de las mujeres que, con ternura y fortaleza, han sido el motor de las familias universitarias.

Entre abrazos y aplausos se reconoció a aquellas que han sabido equilibrar la vida profesional con la crianza, sembrando valores en las nuevas generaciones.

Al mismo tiempo, la coincidencia con el Día del Maestro llenó el ambiente de orgullo académico.

Florina García Bórquez, presidenta de la asociación, encabezó el convivio reafirmando el compromiso por crear espacios de bienestar y convivencia para sus asociados.

  • $!Karla Velázquez disfrutó del festejo acompañada de sus amigas.
    Karla Velázquez disfrutó del festejo acompañada de sus amigas.
  • $!Magda y Olivia Zazueta, Florina García y Olivia estuvieron junto con sus amigas.
    Magda y Olivia Zazueta, Florina García y Olivia estuvieron junto con sus amigas.
  • $!Beatriz Bernal, Gloria, Olivia, Sofía, Teresita, Viki y Alba disfrutaron del festejo, aquí posando con la presidenta de la asociación, Florina García.
    Beatriz Bernal, Gloria, Olivia, Sofía, Teresita, Viki y Alba disfrutaron del festejo, aquí posando con la presidenta de la asociación, Florina García.
  • $!Ángel Soto, Jesús Villaseñor, Jaime Gallardo Ceyca y Celio González.
    Ángel Soto, Jesús Villaseñor, Jaime Gallardo Ceyca y Celio González.
  • $!Los asistentes disfrutaran de una jornada de sano esparcimiento.
    Los asistentes disfrutaran de una jornada de sano esparcimiento.
  • $!Berzahí Osuna Enciso acudió acompañado por su esposa.
    Berzahí Osuna Enciso acudió acompañado por su esposa.
  • $!Sofía Zazueta, Carmelita Espinoza, Olga Olivia Zazueta y Florina García.
    Sofía Zazueta, Carmelita Espinoza, Olga Olivia Zazueta y Florina García.
  • $!Sofía, el licenciado Mejía, Florina, el licenciado Álvarez Cordero y Gregorio Calderón.
    Sofía, el licenciado Mejía, Florina, el licenciado Álvarez Cordero y Gregorio Calderón.
  • $!Yolanda Soberano estuvo acompañada por una estimada amiga.
    Yolanda Soberano estuvo acompañada por una estimada amiga.
#Día de las Madres
#Día del Maestro
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