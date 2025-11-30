Celebra la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas su cena anual

Con el objetivo de reconocer la labor de los diferentes agremiados en el municipio a lo largo del año, la Asociación Mexicana de Agentes de Seguros y Fianzas A.C. celebró su cena anual de gala con la presencia de sus agremiados e invitados.

Encabezados por el presidente de AMASFAC Sección Mazatlán, Hugo Enrique Cárdenas, los agremiados disfrutaron de una agradable cena en la Casa Club de El Cid, donde también estuvo presente Alfredo Chong, presidente del Instituto Metropolitano, en representación del presidente nacional, Ricardo Rosado.

“El día de hoy hacemos un reconocimiento a todos los agentes de seguros que están afiliados a la Asociación de Agentes y Seguros y Fianzas de la Asociación de Mazatlán. El objetivo principal es reunirnos, darles un reconocimiento a aquellos que han hecho una labor destacada durante este año”, indicó Cárdenas Garate.

“Creo que al final de cuentas, lo que perseguimos siempre es la unión como gremio asegurador; entonces, decirle a la sociedad que aquí estamos presentes, que asegurarte con un agente de seguros afiliado a la AMASFAC representa beneficios en muchos sentidos”.

A la ceremonia asistieron alrededor de 80 invitados confirmados, entre ellos arriba del 50 por ciento con la profesión de agentes de seguros, mismos que a lo largo del año han trabajado para ofrecer descuentos en hospitales, ahorros en algunos deducibles y coaseguros, entre otros servicios.

Asimismo, hizo acto de presencia Guillermo Andrade, el nuevo presidente electo de AMASFAC, quien tendrá su toma de protesta en enero.

Previo a la ceremonia de gala, el nuevo dirigente tuvo una breve charla con los agremiados para agradecer su asistencia al evento y tener un trato más cercano con ellos.