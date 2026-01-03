Celebra la Comunidad Prevoriana su primera reunión del año

Con la alegría de reencontrarse de nuevo en este inicio de 2026, la Comunidad Prevoriana realizó su primera reunión del año, disfrutando de un rico desayuno en conocido restaurante de la ciudad.

Alfredo Covarrubias, actual presidente de esta comunidad, destacó su alegría por celebrar la llegada de este nuevo año, contando con la presencia de todos los ahí presentes, a quienes extendió sus mejores deseos en este 2026 que comienza.

“Me da mucho gusto poder verlos en esta primera reunión, una evento al que todos disfrutamos acudir, porque aquí el que viene lo hace de corazón, se siente bonito verlos de nuevo, porque con ello estamos fortaleciendo nuestra amistad, valorándonos mucho más, y eso es lo que nos ha hecho a nosotros los prevorianos, de gozar de buena salud, y aunque todos estamos en los 80 años, tenemos un espíritu y actitud lleno de alegría, de amor, de juventud y de cariño, felicidades a todos y gracias por haber venido”, resaltó Covarrubias.

Durante la reunión, también se realizó un minuto de silencio por aquellos que se adelantaron en el camino, dejando un grato recuerdo en el grupo.