Celebra la generación 1972-1975 del Instituto Chapultepec, 50 años de su graduación

Con una misa de acción de gracias, la generación XI de 1972 a 1975 de preparatoria del Instituto Chapultepec, se reunió de nuevo para celebrar los 50 años de su graduación, en un grato reencuentro, fortaleciendo así mucho más su amistad.

La misa se celebró en la capilla del Instituto Chapultepec zona norte, a la que poco a poco fueron llegando los ex alumnos, para entre abrazos, anécdotas y recuerdos, fortalecer su amistad de muchos años.

La misa fue oficiada por el sacerdote Rafael Arce, quien además, es uno de los egresados de esa generación, en la que también se recordó a todos aquellos ex alumnos y maestros que se adelantaron en el camino. Tras la misa, y la foto del recuerdo, los ex alumnos decidieron seguir disfrutando de este grato encuentro en algún restaurante de la ciudad.