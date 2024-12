Celebra la Navidad con colorido Festival Navideño

Un colorido Festival Navideño, con el que se invitó a la paz, a la armonía y a disfrutar de unas de las épocas más esperadas del año, fue la que vivieron alumnos, docentes y padres de familia que se dieron cita a este tradicional evento.

El festival contó con la participación del taller de jazz, formado por alumnos del área de prepa, así como de la actuación de niños y niñas de primero, segundo y tercero de primaria, quienes divididos en dos bloques, presentaron distintos bailables, avivando el espíritu Navideño.

Temas como Rock in Christmas , Todo lo que quiero eres tú, DJ play Christmas song, Popurrí navideño, Imagina en Navidad, Like it’s Christmas, Feliz Navidad, Oh Santa, entre otras, fueron algunas de las piezas que se bailaron en el Festival Navideño, donde chicos y grandes lucieron llamativos atuendos acorde a estas fiestas decembrinas.