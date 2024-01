Itzel Jacobo Avendaño

Estos últimos años detalló Itzel Jacobo ha podido ir desarrollando su sueño de ir convirtiéndose como persona y profesionista se ha dado cuenta de que existieron muchos factores en su pasado que han sido de gran importancia para que ella se encuentre en el lugar en el que está hoy en día.

“Además de estar cursando mi último semestre de universidad, me encuentro trabajando en unas de las empresas más conocidas alrededor de todo México, Banorte, esto debido a mi gran esfuerzo, dedicación y compromiso que pude adquirir con el paso de los años gracias a los factores de los que mencioné anteriormente. Estos elementos ha sido mi familia, mis maestros, los recursos con los que he contado y una escuela en específico que me vio crecer casi la mayor parte de mi vida: Senda Knowmads High School”.

Esta escuela resaltó, cuidó de ella desde que tenía 12 años, entrando al Senda en sexto de primaria se graduó, y asimismo cursó tanto su secundaria y preparatoria en este mismo lugar.

“Actualmente estoy por titularme en la licenciatura de Actuaría y todo este sueño empezó a formarse gracias al apoyo que recibí durante mis años transcurridos en esta escuela. Desde que tengo 15 años supe que era a lo que me iba a dedicar, solo que en ese entonces hubo un problema: La licenciatura no la impartían en Culiacán”.

Pasaron los años, dijo, hasta que llegó su tiempo en la preparatoria cuando empiezan todos los procesos que todo mundo tiene que pasar para ver qué estudiaría y a dónde se iría.

Afortunadamente, resaltó, la preparatoria contaba con bastantes convenios con diferentes universidades alrededor de todo el país que sí impartían con la carrera que ella deseaba estudiar y le podían ayudar a tener la facilidad de poder cumplir su sueño.

Además de estos convenios que le ayudaron a no solo poder entrar a la universidad sino a poder obtener una beca para apoyar económicamente a su madre con sus estudios fuera de Sinaloa, el sistema educacional con el que cuenta Senda Knowmads High School le ayudó bastante a poder estar al nivel e inclusive un poco más arriba a comparación de sus otros compañeros. No obstante, esta preparatoria no sólo se basa en que se tenga un muy buen nivel académico, sino también que pueda ser una persona con inteligencia interpersonal e intrapersonal, responsable y comprometida.

“En la actualidad, me encuentro trabajando y terminando mis estudios. Al inicio me encontraba buscando una compañía que me pudiera recibir para poder realizar mis últimas practicas profesionales y así poder finalizar mis materias y poderme graduar”.

Itzel Jacobo destacó que la vacante de su actual trabajo para la cual aplicó, pasando todos los filtros hasta quedarse con el puesto, se debió principalmente gracias a los valores que le fueron inculcados tanto en su escuela como en mi casa.

“Me encuentro muy agradecida con mi familia por el apoyo que siempre he recibido de parte de todos ellos, principalmente con mi madre, ya que sin ella no habría podido cumplir con todo lo que he logrado hasta aquí. Que gracias a ella pude estar en la escuela que me dio las bases para haberme podido desarrollar como persona y en la universidad en la que me sigo desarrollando como persona y ahora profesionista que soy. Todo lo que aprendí, me ayudó a poder sobrepasarlas adversidades que enfrenté en la universidad, que tengo en mi área laboral y que tendré en un futuro en las otras áreas de mi vida.

“Senda se convirtió en mi segunda casa en su momento, y estoy segura de que seguirá siendo una parte fundamental en diversas áreas de mi vida a lo largo de mi camino, incluso hoy, cinco años después de haberme despedido de ese querido refugio”.