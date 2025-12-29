Celebra Ludus Magnus su Navidad activa con un día especial de entrenamiento

Buena vibra, un buen ambiente es el disfrutaron clientes, entrenadores y personal del Centro de Acondicionamiento Físico Ludus Magnus, realizando un entrenamiento especial para celebrar las fiestas decembrinas.

Con gorritos navideños y otros accesorios que evocan a la Navidad, los asistentes llegaron al gimnasio para disfrutar de una mañana activa, con una buena sesión de entrenamiento, en las que las risas, las fotos y las felicitaciones no faltaron.

Entre crunchs, seals, linces, burpees, pesos muertos y demás ejercicios, los asistentes celebraron su Navidad, cuidando su salud, física, mejorando su imagen, y pasando una mañana divertida.