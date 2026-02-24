24 febrero 2026
Gente
Celebra María Juana su cumpleaños 67 con familia
Noroeste/Redacción
|
24/02/2026 11:59
María Juana López Parra, cumple sus 67 años y festeja en familia.
(
Fotos: Cortesía
)
#Cumpleaños