Celebra María Sophía sus dulces 15 años

Llena de alegría, y la gracia de su juventud, María Sophía Rendón López, celebró sus 15 años, agradeciendo a Dios por llegar a esta etapa de su vida, rodeada del cariño de su familia y amigos.

Luciendo un elegante y fastuoso vestido de quinceañera, María arribó al Templo de Santa Inés, acompañada de su mamá Carina López Rochín y su hermano Gerónimo Rendón, además de sus tíos Fernando y Toñita Rochín, Claudia María, Layita, Carina y Celia López Rochín, así como sus primos y amigos, quienes la llenaron de felicitaciones y buenos deseos en este día especial para ella.

Quienes también estuvieron con ella fueron sus padrinos Layita López y Felipe Campos, disfrutando junto a ella, lo que se tenía preparado para este festejo especial, volviéndose para María, un día inolvidable.