$!Celebra Miranda Calderón sus 15 años

Rodeada del cariño y el afecto de su familia y seres queridos, Miranda Calderón celebró sus 15 años.

Los primeros en felicitarla fueron sus papás, Juan José y Maricruz Calderón, quienes le organizaron una fiesta en Van Nuys, California, donde viven, a la que acudió su familia de Culiacán, Guasave, Sinaloa de Leyva y Los Mochis.

También viajaron invitados de Maryland, Texas, Arizona, Colorado y California.

Sus padrinos de honor, Fernando y Denise Romero, la acompañaron en la misa de acción de gracias, junto con sus abuelos maternos, Jesús y Ernestina Valverde, y paternos, Roberto y María Calderón.

Gilberto y Michell Figueroa, Marco Montoya, Velia Montoya, David y Beatriz Herrera, Gabriela Cervantes, Valeria Medrano, Édgar y Vianey López, Rubén y Elva Navarro fueron sus padrinos y Diana Barrios su madrina de recuerdos, quienes la felicitaron.

La fiesta estuvo amenizada por la Banda Cervantes, originaria de Sinaloa de Leyva y cuyos integrantes son sus padrinos de bautizo.

Los asistentes se divirtieron con un espectáculo de zancos y de botargas de Karol G y Peso Pluma.