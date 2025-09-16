Gente
Celebra Miranda Calderón sus 15 años

El festejo se llevó a cabo en Van Nuys, California, y acudieron familiares de Culiacán, Guasave, Sinaloa de Leyva y Los Mochis
Nelly Sánchez |
16/09/2025 20:20

Rodeada del cariño y el afecto de su familia y seres queridos, Miranda Calderón celebró sus 15 años.

Los primeros en felicitarla fueron sus papás, Juan José y Maricruz Calderón, quienes le organizaron una fiesta en Van Nuys, California, donde viven, a la que acudió su familia de Culiacán, Guasave, Sinaloa de Leyva y Los Mochis.

También viajaron invitados de Maryland, Texas, Arizona, Colorado y California.

Sus padrinos de honor, Fernando y Denise Romero, la acompañaron en la misa de acción de gracias, junto con sus abuelos maternos, Jesús y Ernestina Valverde, y paternos, Roberto y María Calderón.

Gilberto y Michell Figueroa, Marco Montoya, Velia Montoya, David y Beatriz Herrera, Gabriela Cervantes, Valeria Medrano, Édgar y Vianey López, Rubén y Elva Navarro fueron sus padrinos y Diana Barrios su madrina de recuerdos, quienes la felicitaron.

La fiesta estuvo amenizada por la Banda Cervantes, originaria de Sinaloa de Leyva y cuyos integrantes son sus padrinos de bautizo.

Los asistentes se divirtieron con un espectáculo de zancos y de botargas de Karol G y Peso Pluma.

    Juan José y Maricruz Calderón celebran a su hija Miranda.
    Con un espectáculo de zancos, los papás dieron la bienvenida a los invitados.
    Muchos accesorios regalaron a los invitados para disfrutar del ambiente.
    Verónica Zabala, Ricardo Sandoval, Angélica Sandoval y Rafael Cervantes viajaron de Sinaloa de Leyva para acompañar a la festejada.
    Angélica Sandoval acudió desde Sinaloa de Leyva para felicitar a la quinceañera.
    Rafael Cervantes
    Banda Cervantes, cuyos integrantes son padrinos de bautizo de Miranda, amenizaron la celebración.
    Un robot puso ambiente festivo.
    Miranda con sus abuelos maternos Jesús y Ernestina Valverde.
    Karol G y Peso Pluma, en botarga, estuvieron presentes en la fiesta.
    La quinceañera con Gilberto y Michell Figueroa.
    La festejada con sus damas de honor Natalie López, Joselyn López y Victoria Navarro.
    La quinceañera con su papá durante el vals.
    Con sus padrinos de honor, Fernando y Denise Romero.
