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Festejo

Celebra Noroeste a hijos de colaboradores por el Día del Niño

Acompañados de sus papás, los pequeños disfrutaron un día lleno de diversión, entre dinosaurios, juegos y ciencia, en el Centro de Ciencias de Sinaloa
Noroeste/Redacción
Noroeste/Redacción |
13/05/2026 09:17
13/05/2026 09:17

Grupo Noroeste celebró el Día del Niño compartiendo con los hijos de los colaboradores una mañana llena de diversión en el Centro de Ciencias de Sinaloa.

Acompañados de sus papás, los pequeños disfrutaron de una serie de actividades interactivas, lúdicas y educativas, en diversas salas temáticas en las que aprendieron de dinosaurios, planetas e incluso sobre los efectos negativos de las adicciones.

Entraron a un cubo negro, cuyas paredes y entorno se transforman en proyecciones de ultra alta definición, sobre la biodiversidad de Sinaloa, ciencia, arte y espacio estelar

Tras explorar los diferentes espacios, los pequeños disfrutaron de un desayuno, botanas y pastel en la terraza del recinto.

  • $!Guillermo y Emma Torres.
    Guillermo y Emma Torres.
  • $!Israel y Sofía Márquez.
    Israel y Sofía Márquez.
  • $!Una mañana de ciencia vivieron los niños en su día.
    Una mañana de ciencia vivieron los niños en su día.
  • $!Los pequeños visitaron las distintas exposiciones.
    Los pequeños visitaron las distintas exposiciones.
  • $!Estrella, Luis e Iker Camacho.
    Estrella, Luis e Iker Camacho.
  • $!Ángel y Emily Loaiza.
    Ángel y Emily Loaiza.
  • $!Alberto y Martín Ramos.
    Alberto y Martín Ramos.
  • $!Manuel, Britany y Laura Manríquez.
    Manuel, Britany y Laura Manríquez.
  • $!De manera didáctica, divertida e interactiva aprendieron sobre el cuerpo humano.
    De manera didáctica, divertida e interactiva aprendieron sobre el cuerpo humano.
  • $!Los pequeños participaron en diferentes experimentos físicos.
    Los pequeños participaron en diferentes experimentos físicos.
  • $!Diversión en conjunto.
    Diversión en conjunto.
  • $!Mucha diversión vivieron en cada uno de los espacios.
    Mucha diversión vivieron en cada uno de los espacios.
  • $!Un pastel casero arcoíris de Pastelería Mi Licha disfrutaron los asistentes.
    Un pastel casero arcoíris de Pastelería Mi Licha disfrutaron los asistentes.
  • $!La experiencia en el cubo negro fue inmersiva, al sumergirse en los colores del universo.
    La experiencia en el cubo negro fue inmersiva, al sumergirse en los colores del universo.
  • $!Los pequeños experimentaron los principios de la física y la química con las burbujas de jabón.
    Los pequeños experimentaron los principios de la física y la química con las burbujas de jabón.
#Día del Niño
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