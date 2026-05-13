Celebra Noroeste a hijos de colaboradores por el Día del Niño

Grupo Noroeste celebró el Día del Niño compartiendo con los hijos de los colaboradores una mañana llena de diversión en el Centro de Ciencias de Sinaloa.

Acompañados de sus papás, los pequeños disfrutaron de una serie de actividades interactivas, lúdicas y educativas, en diversas salas temáticas en las que aprendieron de dinosaurios, planetas e incluso sobre los efectos negativos de las adicciones.

Entraron a un cubo negro, cuyas paredes y entorno se transforman en proyecciones de ultra alta definición, sobre la biodiversidad de Sinaloa, ciencia, arte y espacio estelar

Tras explorar los diferentes espacios, los pequeños disfrutaron de un desayuno, botanas y pastel en la terraza del recinto.