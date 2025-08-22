Gente
Meta cumplida

Celebra Noroeste haber llegado al suscriptor 100 mil en su canal de Youtube

Noroeste alcanza 100 mil suscriptores en su canal de YouTube y 700 mil seguidores en Facebook gracias a las transmisiones en vivo
Noroeste/Redacción
22/08/2025 11:48
El equipo de Noroeste TV celebró el logro de llegar a 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, mientras que en Facebook la comunidad digital ya supera los 700 mil seguidores.

Este crecimiento refleja la confianza de la audiencia que día a día elige informarse a través de nuestras plataformas digitales y para celebrarlo se organizó una convivencia a la que acudieron colaboradores de los diversos departamentos de Noroeste.

El equipo que logró la meta de los 100 mil suscriptores, gracias a las oportunas transmisiones en vivo está encabezado por Cristina Castillo, Editora en Tiempo Real; Martín Urista, fotoperiodista; Jesús Verdugo, fotoperiodista y Romario Sánchez, reportero.

  • $!Romario Sánchez es el reportero de la sección Seguridad que logró con sus transmisiones en vivo atraer al suscriptor 100 mil.
  • $!Personal de Grupo Noroeste Culiacán celebra la meta alcanzada.
  • $!Equipo de Noticieros Noroeste.
  • $!Con una convivencia en la que se repartió un pastel, se festejó el logro.
#Celebración
