Celebra Noroeste haber llegado al suscriptor 100 mil en su canal de Youtube

El equipo de Noroeste TV celebró el logro de llegar a 100 mil suscriptores en su canal de YouTube, mientras que en Facebook la comunidad digital ya supera los 700 mil seguidores.

Este crecimiento refleja la confianza de la audiencia que día a día elige informarse a través de nuestras plataformas digitales y para celebrarlo se organizó una convivencia a la que acudieron colaboradores de los diversos departamentos de Noroeste.

El equipo que logró la meta de los 100 mil suscriptores, gracias a las oportunas transmisiones en vivo está encabezado por Cristina Castillo, Editora en Tiempo Real; Martín Urista, fotoperiodista; Jesús Verdugo, fotoperiodista y Romario Sánchez, reportero.