Celebra Noroeste Mazatlán con entusiasmo a los cumpleañeros de enero

En un ambiente de compañerismo y alegría, Noroeste Mazatlán celebró a los cumpleañeros del mes de enero con un convivio especial organizado en sus instalaciones.

Los homenajeados fueron Carlos Robles, Arnulfo Contreras, Andrés Hernández y Eduardo López, quienes recibieron felicitaciones y buenos deseos por parte de sus compañeros de trabajo.

Durante la celebración no faltaron los detalles especiales, el tradicional pastel y un momento para compartir y fortalecer los lazos entre el equipo.

Entre risas, fotografías y muestras de aprecio, los festejados agradecieron el gesto y disfrutaron de una agradable convivencia.