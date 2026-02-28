Gente
De fiesta

Celebra Noroeste Mazatlán con entusiasmo a los cumpleañeros de enero

Carlos Robles, Arnulfo Contreras, Andrés Hernández y Eduardo López fueron festejados por sus compañeros en un ameno convivio organizado por Noroeste Mazatlán para reconocerlos en su mes de cumpleaños
Marisela González |
28/02/2026 13:16
En un ambiente de compañerismo y alegría, Noroeste Mazatlán celebró a los cumpleañeros del mes de enero con un convivio especial organizado en sus instalaciones.

Los homenajeados fueron Carlos Robles, Arnulfo Contreras, Andrés Hernández y Eduardo López, quienes recibieron felicitaciones y buenos deseos por parte de sus compañeros de trabajo.

Durante la celebración no faltaron los detalles especiales, el tradicional pastel y un momento para compartir y fortalecer los lazos entre el equipo.

Entre risas, fotografías y muestras de aprecio, los festejados agradecieron el gesto y disfrutaron de una agradable convivencia.

  • $!Omar Salas y Miguel Flores.
    Omar Salas y Miguel Flores. ( Fotos: Noroeste)
  • $!Ximena Gutiérrez, Gregory Sauceda, Alina Zataráin, Carolina Zataráin, Elizabeth Peraza, Stefany Ponzo, Manuel Serrano y Estefania López.
    Ximena Gutiérrez, Gregory Sauceda, Alina Zataráin, Carolina Zataráin, Elizabeth Peraza, Stefany Ponzo, Manuel Serrano y Estefania López. ( Fotos: Noroeste)
  • $!Andrés Cruz, Andrés Hernández, Salvador Maldonado y Víctor Sosa.
    Andrés Cruz, Andrés Hernández, Salvador Maldonado y Víctor Sosa. ( Fotos: Noroeste)
  • $!Arnulfo entre Eric Conde, Olga Solís, Lupita Páez, Adriana Marrujo, Elva Aguirre, Elizabeth Peraza, Amanda Aragón y Araceli Solano.
    Arnulfo entre Eric Conde, Olga Solís, Lupita Páez, Adriana Marrujo, Elva Aguirre, Elizabeth Peraza, Amanda Aragón y Araceli Solano. ( Fotos: Noroeste)
  • $!Adán Valdovines Peraza, Eduardo López, Jorge Chico Ceja, Julio Moreno y Joaquín Ramírez.
    Adán Valdovines Peraza, Eduardo López, Jorge Chico Ceja, Julio Moreno y Joaquín Ramírez. ( Fotos: Noroeste)
