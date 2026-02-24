Celebra Noticiero Noroeste su segundo aniversario

Llenos de alegría y con el deseo de seguir siendo un referente informativo importante en la entidad, directivos y personal de Noroeste celebraron el segundo aniversario del Noticiero Noroeste.

Desde su nacimiento hace dos años, el noticiero se ha enfocado en buscar y llegar a nuevas audiencias, así como a conservar las que ya tiene, tratando de abarcar un mayor número de lectores y, en dado caso, de usuarios, de televidentes, o de radioescuchas, según el canal por el que lo consuman.

Siempre ofreciendo un contenido en formato de televisión, producido con la calidad y los estándares de Noroeste, con profesionalismo y ética, y por supuesto con independencia, pensando siempre en el lector y en la audiencia.

Durante el festejo, Karen Bravo, conductora y editora general del noticiero, compartió estar muy agradecida con la audiencia por hacerlos posible llegar a este segundo aniversario.

“Este es un gran logro porque cuando iniciamos el proyecto, nuestro canal de YouTube tenía 43 mil seguidores, hoy superamos los 153 mil detalló. Con estos resultados, nos convertimos en el canal de YouTube que crece más rápido en Sinaloa, y eso es gracias al trabajo y constancia de cada una de las y los reporteros en todas nuestras sedes para traer la información que podemos seguir ofreciendo a nuestra audiencia”, subrayó

“Muchas gracias también a mi equipo: Marco, Alberto y Alfredo, quienes son muy talentosos y, sin duda, hacen la diferencia para que este producto sea de la mejor calidad”, expresó.

Durante el festejo, los asistentes disfrutaron de una taquiza y pastel de Mi Licha, además de una amena convivencia.