Celebra personal de Noroeste 52 años de hacer periodismo

A 52 años de haber surgido como un medio independiente con el objetivo de formar mejores ciudadanos y tener mejores gobiernos en Sinaloa, Noroeste ha evolucionado como un grupo editorial periodístico, multimedia y multiplataforma con presencia en lo digital e impreso.

Más de cinco décadas ofreciendo información de interés social, lo celebraron los colaboradores de Noroeste en una comida que encabezó su director general, Adrián López Ortiz.

”Creo que este último año se ha notado muchísimo este cambio, el brinco de audiencia que hemos pegado, gracias a esta nueva lógica de asumirnos desde hace un año, y parece que no, pero es una chamba 24/7. Ahorita somos el medio que más gana seguidores en redes sociales en Sinaloa y somos el medio que más crece en YouTube”, comentó.

López Ortiz señaló que el último año ha sido tan retador y difícil, pero el compromiso, nos ha hecho crecer en audiencia, en atención y ser un referente nacional de lo que pasa en Sinaloa.