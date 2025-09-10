Gente

Celebra personal de Noroeste 52 años de hacer periodismo

Durante una comida, Adrián López Ortiz, director general del medio, destaca que el medio, ahora como grupo editorial periodístico, multimedia y multiplataforma, ha ido creciendo en audiencia
Nelly Sánchez
Nelly Sánchez |
10/09/2025 17:09
10/09/2025 17:09

A 52 años de haber surgido como un medio independiente con el objetivo de formar mejores ciudadanos y tener mejores gobiernos en Sinaloa, Noroeste ha evolucionado como un grupo editorial periodístico, multimedia y multiplataforma con presencia en lo digital e impreso.

Más de cinco décadas ofreciendo información de interés social, lo celebraron los colaboradores de Noroeste en una comida que encabezó su director general, Adrián López Ortiz.

”Creo que este último año se ha notado muchísimo este cambio, el brinco de audiencia que hemos pegado, gracias a esta nueva lógica de asumirnos desde hace un año, y parece que no, pero es una chamba 24/7. Ahorita somos el medio que más gana seguidores en redes sociales en Sinaloa y somos el medio que más crece en YouTube”, comentó.

López Ortiz señaló que el último año ha sido tan retador y difícil, pero el compromiso, nos ha hecho crecer en audiencia, en atención y ser un referente nacional de lo que pasa en Sinaloa.

  • $!Miguel Tirado, Guillermo Torres y Roberto Nájar.
    Miguel Tirado, Guillermo Torres y Roberto Nájar.
  • $!Elizabeth Peraza, María de Jesús Urías, Alfredo Quintero, Alberto Ramos y Marco Camacho.
    Elizabeth Peraza, María de Jesús Urías, Alfredo Quintero, Alberto Ramos y Marco Camacho.
  • $!Ramón Aceves y Manuel Manríquez.
    Ramón Aceves y Manuel Manríquez.
  • $!Elizabeth Peraza y María de Jesús Urías.
    Elizabeth Peraza y María de Jesús Urías.
  • $!Nelly Sánchez, Alejandro Escobar y Analiz Hernández.
    Nelly Sánchez, Alejandro Escobar y Analiz Hernández.
  • $!Paulina Otáñez y Belem Angulo.
    Paulina Otáñez y Belem Angulo.
  • $!Irma Aguiar y Leopoldo Medina.
    Irma Aguiar y Leopoldo Medina.
#Noroeste
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube