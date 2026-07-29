Celebra Renata Escobar sus 19 años, con amigos y familiares

Rodeada del cariño de su familia y amistades más cercanas, Renata Sinaí Escobar Medina festejó sus 19 años, con una piscinada, y una rica carne asada.

Los primeros en felicitarla fueron sus padres Brenda Gisela Medina y Renato Escobar, además de sus hermanos Nailea y Renato Escobar Medina, así como su abuela Enriqueta Medina, y muchos familiares, así como su novio Argel, quienes le brindaron un festejo inolvidable, llenándola de detalles y buenos deseos.

Durante el festejo, los asistentes disfrutaron de una rica carne y salchicha asadas, pastel, botanas, para después pasarla bien en la alberca.