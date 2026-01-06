Celebra Rosa Emilia sus 17 años con familia y amigos

Rodeada del cariño de sus papás, Aurora Díaz y Raúl Duarte, y del cariño de su familia y amigos, Rosa Emilia Duarte Díaz celebró su cumpleaños 17.

La acompañaron su tía la doctora Denise Díaz, además de amigos y amigas de la secundaria y preparatoria.

Karla, Citlali, Mateo, Aníbal, José Carlo, Santiago, Sebastián, Ana María, Martín, Diego y Leonel; acompañaron a Rosa Emilia durante su cumpleaños en un convivio realizado en un restaurante del llamado callejón coreano de Culiacán.

Ramen coreano y bebidas temáticas fueron el menú que degustaron los jóvenes durante la celebración, cantaron las mañanitas a la cumpleañera luego de apagar las velas del pastel.

La mañana que inició con el festejo en casa como es tradición, con las mañanitas de sus padres y la felicitación de los tíos y tías; concluyó con el recorrido de los jóvenes por el callejón coreano.

La cumpleañera se trasladó a su clase de karate para concluir los festejos en ese lugar.