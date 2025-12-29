Celebra su posada el Club Rotario Culiacán Oriente

Posada de nuestro Club Rotario Culiacán Oriente, la cual se llevo a cabo con sus socios acompañados de las esposas para disfrutar, convivir y compartir el ambiente que reina durante ese tiempo.

Quienes se encargaron de que la reunión fuera muy amena, divertida y llena de momentos para recordar fueron César Zamora Arellano, presidente del Club; José Carlos Ramos Zavala, principal organizador y el coordinador musical Adalberto Nicolás Lizárraga Osuna.

En cada mesa se vivió una alegría contagiosa, la música invitó a relajarse y bailar románticamente y a todo ritmo con sus parejas.

Hubo un especial momento cuando el presidente del club pidió brindar por todos, por sus familias y por Culiacán, expresando los mejores deseos de bienestar y armonía para Navidad y Año Nuevo.

Los asistentes alzaron las copas y manifestamos la alegría de estar en la posada esa tarde.