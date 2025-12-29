Gente
Festejo decembrino

Celebra su posada el Club Rotario Culiacán Oriente

La celebración anual se llevó a cabo entre los miembros acompañados por sus parejas
Blanca Hernández |
29/12/2025 11:57
Posada de nuestro Club Rotario Culiacán Oriente, la cual se llevo a cabo con sus socios acompañados de las esposas para disfrutar, convivir y compartir el ambiente que reina durante ese tiempo.

Quienes se encargaron de que la reunión fuera muy amena, divertida y llena de momentos para recordar fueron César Zamora Arellano, presidente del Club; José Carlos Ramos Zavala, principal organizador y el coordinador musical Adalberto Nicolás Lizárraga Osuna.

En cada mesa se vivió una alegría contagiosa, la música invitó a relajarse y bailar románticamente y a todo ritmo con sus parejas.

Hubo un especial momento cuando el presidente del club pidió brindar por todos, por sus familias y por Culiacán, expresando los mejores deseos de bienestar y armonía para Navidad y Año Nuevo.

Los asistentes alzaron las copas y manifestamos la alegría de estar en la posada esa tarde.

    Luis Alfonso Gastelum, Patty de Gastelum, Bianca de Briseño, Roberto Briseño, Alfonso Padilla, Alejandra de Padilla, Elva de Maldonado y Samuel Maldonado.
    Sergio Armenta, Gabriela de Armenta, Adalberto Lizárraga, José Ángel Sánchez, Briseida de Sánchez, Claudia de Castro y Luis Alberto Castro.
    Damas rotarianas, Ely de Sánchez, Gaby de Salazar, Lupita de Garcicrespo, Iliana de Monobe y Lucy de Téllez.
    Carmen de Zamora, Georgina de Ramos y Olga de Cázares.
    José Rodolfo Cázarez, Olga de Cázarez, Carmen de Zamora, presidente actual César Zamora, Luis Alfonso Gastélum y Patricia de Gastélum.
    Fernando Souza, Alejandro Sandoval, Gilberto Flores, Jorge Monobe y Humberto Pérez.
    Fernando Souza, Patty de Pérez, Humberto Pérez, Jorge Téllez, Lucy de Téllez, Iliana de Monobe, Jorge Monobe, Jideyoshi Monobe y Miriam de Souza.
