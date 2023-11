Como si el tiempo no hubiera pasado, con el mismo júbilo y energía por reencontrarse, así los ex alumnos de la Escuela Secundaria Federal No. 2, “Gral. Antonio Rosales Flores”, de Culiacán, se reencontraron para celebrar el 50 aniversario de la generación 1973-1976.

A cinco décadas de haber egresado de aquella escuela que los vio desarrollarse en todos los sentidos y tras haber dejado las aulas que los preparó para otra etapa de su desarrollo académico, disfrutaron de una amena convivencia en un salón de fiestas ubicado al sur de la ciudad.

Desde meses atrás, el grupo de más de 30 personas, hoy en su mayoría profesionistas ya jubilados, comenzaron los preparativos de lo que sería la primera reunión formal de todos los integrantes de esa generación que impulsó la formación de doctores, académicos, abogados, antropólogos, ingenieros, enfermeras, académicos, entre otras profesiones.

A la reunión acudieron ex alumnos que hoy radican en diferentes ciudades como La Paz, Hermosillo, Mexicali, Guadalajara, Ciudad de México, desde luego quienes viven en la capital sinaloense y hasta del país vecino Estados Unidos, desde donde viajaron para reunirse y recordar su etapa de estudiantes.

El evento fue organizado por los ex alumnos de esa generación de la institución educativa, ubicada en la Colonia Miguel Alemán, así lo explicaron, Mercedes Bórquez Mercado y Rosa Delia Carraco Favela, ex alumnas, quienes consideraron que la reunión es una oportunidad y símbolo que mantiene vivo el espíritu de aquellos jóvenes que hace 50 años concluyeron sus estudios de educación básica, siendo esta última, quien además elaboró un diseño especial alusivo a la celebración y a las instalaciones de ese plantel educativo que ha impulsado a miles de estudiantes desde su fundación.