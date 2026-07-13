Celebran 60 años de haber egresado de la Facultad de Derecho de la UAS

La amistad que construyeron mientras fueron alumnos de la Facultad de Derecho de la UAS, fue para los alumnos de la generación 1961-1966 un vínculo de por vida.

Y siempre tienen motivos para reunirse, pero esta vez lo hicieron para celebrar, justo en el Día del Abogado, 60 años de haber egresado de la máxima casa de estudios.

En un salón privado de un restaurante de la ciudad van llegando, primero el licenciado Jesús Enrique Hernández Chávez quien elogió el poder de convocatoria del notario Eduardo Niebla.

Ellos se conocieron mucho antes de la carrera. Coincidieron en los grupos de quinto y sexto de primaria en el Centro Escolar Álvaro Obregón y, posteriormente, realizaron juntos la secundaria, la preparatoria y los cinco años de la licenciatura en la universidad.

"Somos compañeros desde la secundaria en 1956. El licenciado Hernández Chávez y yo, junto a otros dos compañeros, pasamos diez años juntos en la etapa formativa. En un pedacito de apenas 200 metros, que es lo que separa a la primaria de la universidad con la Plazuela Rosales de por medio, estudiamos durante 12 años”, explicó Niebla Álvarez.

Con el paso de las décadas, la relación académica se transformó también en un vínculo familiar y se hicieron compadres.

Pero la relación con todos los egresados es cercana.

"Nos identificamos mucho y fuimos verdaderos amigos. Hasta la fecha, después de 60 años de egresados de la UAS, todavía nos mantenemos unidos y nos seguimos reuniendo cada vez que se puede”, señaló Hernández Chávez.

A la reunión acudieron Jesús Enrique Hernández Chávez, Eduardo Niebla Álvarez, José Luis Pineda Rodelo, José Guadalupe Ramos Verdugo y Tomás Rochín González.

Celebrar 60 años de egresados, dice Niebla es maravilloso.

“Es algo extraordinario poder estar juntos los compañeros, después de haber iniciado nuestra carrera profesional, que desde que iniciamos tenemos 65 años, porque son 60 de haber salido más 5 años de la carrera”.

El reencuentro abrió las puertas también a sus hijos, buscando mantener el contacto entre las familias de los egresados. Durante la reunión recordaron con respeto y cariño a los amigos que ya no están.

Durante el desayuno, recordaron que formaron parte de una época en la que la planta docente de la UAS estaba integrada por figuras de amplio reconocimiento en el ámbito judicial nacional y estatal.

Destacaron a Rodolfo Monjaraz Buelna, ex rector de la universidad; Clemente Vizcarra Franco, reconocido jurista estatal, Juan Bautista Vega Rodríguez, Alberto Sánchez González, Jerónimo Bustillos Salomón, José Antonio Sánchez Rojo, Juan Zambada, Marcos César García y Jesús Manuel Sarabia.

Los egresados enfatizaron la exigencia de los programas de estudio de aquella época, y del sistema de exámenes anuales que aplicaron durante 5 años, por cada materia eran evaluados por tres sinodales, además de un examen recepcional con cinco sinodales y la defensa obligatoria de una tesis.

"Fue una generación extraordinaria. Nos sentimos muy orgullosos de ser egresados de la UAS”, puntualizó Hernández Chávez.

Al encuentro los acompañó el actual director de la Facultad de Derecho de la UAS Alfonso Carlos Ontiveros Elguezabal.