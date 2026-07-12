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De festejo

Celebran a los cumpleañeros de junio en Noroeste Mazatlán

Eloisa Morales y Francisco Santiago fueron consentidos por sus compañeros durante una amena convivencia realizada en el comedor del periódico.
Marisela González |
12/07/2026 14:00
12/07/2026 14:00

Entre felicitaciones, buenos deseos y un ambiente de compañerismo, el equipo de Noroeste Mazatlán celebró a sus cumpleañeros del mes de junio.

En el comedor del periódico se llevó a cabo una sencilla pero emotiva convivencia en honor a Eloisa Morales y Francisco Santiago, quienes compartieron con sus compañeros un momento especial para festejar un año más de vida.

Durante la reunión, los presentes disfrutaron de un agradable encuentro, donde no faltaron las muestras de cariño en el tradicional festejo que fortalece los lazos entre quienes forman parte de la familia Noroeste.

  • $!Los cumpleañeros entre Guillermina García, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre, directoras del Grupo Noroeste.
    Los cumpleañeros entre Guillermina García, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre, directoras del Grupo Noroeste. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Elizabeth Peraza, Carolina Zataráin, Manuel Serrano, Stefanía Ponzo, Ximena Gutiérrez y Alina Zataráin.
    Elizabeth Peraza, Carolina Zataráin, Manuel Serrano, Stefanía Ponzo, Ximena Gutiérrez y Alina Zataráin. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Andrés Cruz, Julio Moreno, Jorge Chico Ceja, Andrés Hernández, Joaquín Ramírez y Eduardo López..
    Andrés Cruz, Julio Moreno, Jorge Chico Ceja, Andrés Hernández, Joaquín Ramírez y Eduardo López.. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Francisco Santiago, Salvador Maldonado, Miguel Flores, Víctor Sosa y Omar Salas.
    Francisco Santiago, Salvador Maldonado, Miguel Flores, Víctor Sosa y Omar Salas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Vivian Renee Rodríguez, Eloisa Morales, Jazmín Meza, Estefany López y Gregori Sauceda.
    Vivian Renee Rodríguez, Eloisa Morales, Jazmín Meza, Estefany López y Gregori Sauceda. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Guillermina García, Marisela González, Elizabeth Peraza y Leticia Ferreira.
    Guillermina García, Marisela González, Elizabeth Peraza y Leticia Ferreira. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eric Conde, Adriana Marrujo, Araceli Solano, Lupita Páez, Olga Solís, Elva Aguirre, Xóchitl Aguilar y Amanda Aragón.
    Eric Conde, Adriana Marrujo, Araceli Solano, Lupita Páez, Olga Solís, Elva Aguirre, Xóchitl Aguilar y Amanda Aragón. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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