Celebran a los cumpleañeros de junio en Noroeste Mazatlán

Entre felicitaciones, buenos deseos y un ambiente de compañerismo, el equipo de Noroeste Mazatlán celebró a sus cumpleañeros del mes de junio.

En el comedor del periódico se llevó a cabo una sencilla pero emotiva convivencia en honor a Eloisa Morales y Francisco Santiago, quienes compartieron con sus compañeros un momento especial para festejar un año más de vida.

Durante la reunión, los presentes disfrutaron de un agradable encuentro, donde no faltaron las muestras de cariño en el tradicional festejo que fortalece los lazos entre quienes forman parte de la familia Noroeste.