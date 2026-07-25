Celebran a los papás y a colaboradores en Noroeste Mazatlán

Con un ambiente de convivencia y compañerismo, Noroeste Mazatlán celebró el Día del Padre y el Día del Hombre con un festejo dedicado a sus colaboradores.

La reunión se llevó a cabo en el comedor del edificio, donde los asistentes compartieron momentos de convivencia mientras disfrutaban de una taquiza acompañada de aguas frescas.

Durante el encuentro, los trabajadores aprovecharon la ocasión para fortalecer los lazos de amistad y compañerismo en un ambiente ameno, en el que no faltaron las charlas y las muestras de buen ánimo.