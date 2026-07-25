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De convivio

Celebran a los papás y a colaboradores en Noroeste Mazatlán

Empleados de esta casa editorial disfrutan de una taquiza y un ambiente de compañerismo
Marisela González |
25/07/2026 12:52
25/07/2026 12:52

Con un ambiente de convivencia y compañerismo, Noroeste Mazatlán celebró el Día del Padre y el Día del Hombre con un festejo dedicado a sus colaboradores.

La reunión se llevó a cabo en el comedor del edificio, donde los asistentes compartieron momentos de convivencia mientras disfrutaban de una taquiza acompañada de aguas frescas.

Durante el encuentro, los trabajadores aprovecharon la ocasión para fortalecer los lazos de amistad y compañerismo en un ambiente ameno, en el que no faltaron las charlas y las muestras de buen ánimo.

  • $!Elizabeth Peraza, Adrián López Ortiz, Guillermina García, Adriana Marrujo y Elva Aguirre.
    Elizabeth Peraza, Adrián López Ortiz, Guillermina García, Adriana Marrujo y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Miguel Flores, Gregory Sauceda, Marisela González, Omar Salas, Manuel Serrano y Eric Conde.
    Miguel Flores, Gregory Sauceda, Marisela González, Omar Salas, Manuel Serrano y Eric Conde. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Joaquín Ramírez, Adán Valdovines Peraza, Jorge Chico Ceja, Julio Moreno y Eduardo López.
    Joaquín Ramírez, Adán Valdovines Peraza, Jorge Chico Ceja, Julio Moreno y Eduardo López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alejandro y Andrés Cruz, Víctor Sosa y Salvador Maldonado.
    Alejandro y Andrés Cruz, Víctor Sosa y Salvador Maldonado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eder García
    Eder García ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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