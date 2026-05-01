Celebran a toda velocidad su tradicional Día del Niño en el Instituto Senda

Con la temática titulada Diversión sobre ruedas, alumnos del Instituto Senda del Río, disfrutaron del tradicional Día del Niño, participando en divertidas actividades preparadas para ellos, por parte de los directivos y maestros, haciéndolos vivir un festejo a toda velocidad.

El festejo incluyó pistas de carreras, brincolines, música, sets para fotografías, entre otros juegos que niños y niñas de kínder y primaria disfrutaron, acompañados por sus maestros, quienes además, les brindaron snacks saludables, en una fiesta llena de color, alegría y mucha felicidad por parte de los festejados.