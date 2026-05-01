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Festejo

Celebran a toda velocidad su tradicional Día del Niño en el Instituto Senda

El festejo tuvo la temática de Diversión sobre ruedas, donde se instaló un espacio de go cars, brincolines, otros circuitos de retos, en un ambiente lleno de color, alegría y mucha música
Leopoldo Medina |
01/05/2026 14:27
01/05/2026 14:27

Con la temática titulada Diversión sobre ruedas, alumnos del Instituto Senda del Río, disfrutaron del tradicional Día del Niño, participando en divertidas actividades preparadas para ellos, por parte de los directivos y maestros, haciéndolos vivir un festejo a toda velocidad.

El festejo incluyó pistas de carreras, brincolines, música, sets para fotografías, entre otros juegos que niños y niñas de kínder y primaria disfrutaron, acompañados por sus maestros, quienes además, les brindaron snacks saludables, en una fiesta llena de color, alegría y mucha felicidad por parte de los festejados.

#Día del Niño
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