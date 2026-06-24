Celebran agricultores su día y piden por un buen temporal este 2026

Con misa de acción de gracias en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, productores de la Asociación de Agricultores del Río Culiacán, celebraron el tradicional Día del Agricultor, en la que pidieron por un buen temporal, además de llamar a mantener la esperanza frente a las dificultades que atraviesa el campo.

La misa fue oficiada por el Sacerdote Miguel Soto, quien en su mensaje resaltó la importante labor agrícola que se realiza en Sinaloa, brindando alimento a millones de personas, pese a los retos que hoy enfrentan los productores.

“Cuando una familia mexicana pone alimentos sobre su mesa, detrás de ese alimento hay manos sinaloenses que trabajaron con esfuerzo y sacrificio. Por eso la Iglesia les dice muchas gracias. Gracias por alimentar a México”, manifestó

“Hoy queremos pedirle al Señor que bendiga nuestros campos, que envíe la lluvia necesaria, que proteja nuestras cosechas, que sostenga a quienes trabajan la tierra”.

En su mensaje, el presidente de la AARC, Roberto Bazúa Campaña, resaltó que esta conmemoración representa un reconocimiento al esfuerzo de quienes producen los alimentos que llegan a los hogares de México y de otros países.

“Más que una celebración, este día es un reconocimiento a la perseverancia, al trabajo silencioso y a la enorme responsabilidad que asumimos quienes producimos los alimentos que llegan a las mesas de México y del mundo”.

Subrayó que ser agricultor no es una profesión cualquiera. Es enfrentar incertidumbres que no controlamos: el clima, los mercados, las plagas, los costos de producción y las decisiones de política pública.

“Hoy esta conmemoración ocurre en uno de los momentos más complejos que ha enfrentado el campo sinaloense en las últimas décadas. La sequía nos ha puesto a prueba, los bajos precios de los granos han golpeado la rentabilidad de las unidades de producción y los costos continúan elevándose”, afirmó.

A pesar de ello, destacó la capacidad de recuperación que históricamente ha caracterizado a los productores del estado.