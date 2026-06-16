Celebran alumnos del Senda su primera comunión

Llenos de alegría, alumnos del Instituto Senda del Río acudieron a la parroquia del Espíritu Santo para disfrutar de su ceremonia de primera comunión, acompañados de sus padres y padrinos, en una misa oficiada por el Sacerdote Daniel Zepeda Apodaca.
Beatriz Adriana González, directora del Instituto Senda, compartió que hoy sus niños, 21 alumnos están viviendo un momento especial que fortalece su camino de fe, uniéndolos más como familia y como comunidad educativa.
“Que este encuentro con Jesús permanezca siempre en sus corazones, y que su presencia los guíe, fortalezca, y acompañe en cada etapa de su vida. Nuestro más sincero agradecimiento a los padres, madres, madrinas y padrinos por su apoyo, confianza y compromiso en la formación espiritual de nuestros niños”, resaltó la directora.
La directora también agradeció a las catequistas por su entrega generosa, dedicación y cariño al preparar y acompañar a los pequeños en este bendecido camino de fe.
“Que esta celebración nos recuerde también la importancia de seguir construyendo comunidad, caminar juntos, apoyándonos mutuamente y compartiendo los valores de amor, respeto, solidaridad y servicio que nuestra fe nos invita a vivir cada día”, destacó la directora.