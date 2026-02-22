Celebran Bomberos de Mazatlán 84 años de historia

En un ambiente de orgullo y emotividad, el Cuerpo de Bomberos de Mazatlán celebró su 84 aniversario bajo el lema “Por el honor, el deber y el servicio a la comunidad”, recordando el legado de sus fundadores y reconociendo la labor de su Patronato administrativo.

Encabezados por la presidenta del Patronato, Lourdes Magallón Huerta, y el comandante Saúl Robles, la corporación evocó sus orígenes, cuando el 13 de enero de 1942 el doctor Olavo Corona, impulsado por un profundo sentido de responsabilidad social tras presenciar un incendio sin auxilio, sentó las bases de una institución que hoy es sinónimo de entrega y vocación.

“Hoy conmemoramos 84 años de historia construida con sacrificio y amor por Mazatlán”, expresó Magallón, quien destacó las inversiones realizadas en los últimos cinco años, como la adquisición de nuevo equipo y mejoras en la base principal de la avenida Insurgentes.

Como parte del programa, se entregaron placas de reconocimiento a integrantes del Patronato, entre ellos Lourdes Magallón, Arturo Ángulo Cárdenas y Nidia Zúñiga, por su respaldo permanente a la corporación.

El acto incluyó honores a la bandera por la Escolta y Banda de Guerra. Actualmente, el departamento cuenta con 40 bomberos de paga, 25 voluntarios y 12 cadetes próximos a graduarse.