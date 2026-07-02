Celebran colaboradores de Noroeste, el tradicional Día del Padre

Con un rico desayuno, Noroeste celebró el Día del Padre a todos sus colaboradores, disfrutando de un ambiente agradable, regalos y mucha camaradería.

Durante el desayuno celebrado en el Salón Sky del Hotel San Luis Lindavista, se contó con la presencia de directivos de Noroeste, entre ellos Adrián López, director general, Guillemina García, directora editorial, Elizabeth Peraza, directora comercial, Elba Aguirre, subdirectora corporativa de administración y María de Jesús Urías, gerente de recursos humanos.

Durante el festejo, los festejados disfrutaron de un desayuno compuesto de machaca, tamal, frijoles, café, jugo y pastel de Mi Licha. En la rifa de regalos, los papás se llevaron gorras y casacas de Los Tomateros, además de vales de consumo en el Restaurante Mochomos, entre otros.