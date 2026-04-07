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Gente | Cumpleaños

Celebran con alegría los 92 años de Matilde Rodríguez de Sarabia

La feliz festejada estuvo acompañada de sus hijos y nietos, quienes se encargaron de hacer de su día algo especial, en conocido restaurante de la ciudad