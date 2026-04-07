Celebran con alegría los 92 años de Matilde Rodríguez de Sarabia

Rodeada del cariño de su familia y amigos, Matilde Rodríguez de Sarabia festejó su cumpleaños número 92, reuniendo a todos sus seres queridos en conocido restaurante de la ciudad, quienes le desearon lo mejor para ella en este día tan especial.
Acompañándola en este festejo estuvieron principalmente sus hijos Jesús Manuel, María del Rosario, Aida Beatriz, Matilde y Graciela Sarabia Rodríguez, y sus nietos, los cuales son su mayor adoración, y quienes se encargaron de hacer de su cumpleaños un día lleno de cariño, regalos y buenos deseos.