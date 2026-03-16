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Festejo

Celebran con cariño los 57 años de Martha Hernández

La festejada estuvo acompañada por su hermano Horacio y amigos, quienes la llenaron de felicitaciones y buenos deseos
Leopoldo Medina |
16/03/2026 11:45
16/03/2026 11:45

Llena de alegría y acompañada de su familia y amistades, Martha Hernández celebró su cumpleaños, disfrutando de un día especial para ella, rodeada del cariño de todos sus seres queridos.

El festejo se realizó en conocido restaurante de la ciudad, al que poco a poco fueron llegando sus familiares y amigos, quienes la llenaron de felictaciones, regalos y buenos deseos en su cumpleaños.

Entre abrazos y felicitaciones, los asistentes disfrutaron de un buen ambiente, además de un rico menú que consistió tamal frito con machaca y frijol, o chicharron y frijol, combinaciones al gusto.

#Cumpleaños
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