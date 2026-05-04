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Literatura

Celebran con letras y memoria el Día del Libro

Estudiantes participan en homenaje a la poeta Ana Belén López Pulido, fomentando el gusto por la lectura
Marisela González |
04/05/2026 14:20
04/05/2026 14:20

En el Día Internacional del Libro, estudiantes, docentes y promotores culturales se reunieron para rendir homenaje a la poeta Ana Belén López Pulido, en un encuentro que destacó la importancia de acercar la literatura a las nuevas generaciones.

El Aula Magna de la Universidad Autónoma de Occidente fue escenario de este emotivo evento, donde a través de lecturas, música y un conversatorio, los asistentes recordaron la vida y obra de la autora, resaltando su legado en la formación de jóvenes lectores.

Organizado por Silvia Michel, el homenaje incluyó la lectura de poemas, intervenciones musicales y un conversatorio en el que participaron Julieta Montero, María Félix y Aura Patrón, quienes compartieron anécdotas personales y reflexiones en torno a la obra de López.

El homenaje se convirtió en un espacio para impulsar el hábito de la lectura entre los jóvenes, quienes encontraron en la obra de la poeta una inspiración para descubrir nuevas voces y fortalecer su vínculo con los libros.

  • $!Filiberto Cañedo, Julieta Montero y María Félix.
    Filiberto Cañedo, Julieta Montero y María Félix. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eugenio Serrano y Yolanda López.
    Eugenio Serrano y Yolanda López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Aura Patrón y Agustín Martínez.
    Aura Patrón y Agustín Martínez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Silvia Michel, Julieta Montero, María Félix y Aura Patrón participaron en el conversatorio.
    Silvia Michel, Julieta Montero, María Félix y Aura Patrón participaron en el conversatorio. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Aura Patrón resaltó la sensibilidad artística de Ana Belén López y su impacto en la formación cultural de los jóvenes.
    Aura Patrón resaltó la sensibilidad artística de Ana Belén López y su impacto en la formación cultural de los jóvenes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Evelyn Negrete, Thiago Romero, Heidi Mancinas y Melanie Montes.
    Evelyn Negrete, Thiago Romero, Heidi Mancinas y Melanie Montes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cinthya Gárate, Monserrat Hernández y Claudia Díaz.
    Cinthya Gárate, Monserrat Hernández y Claudia Díaz. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Cynthia Isabel Narváez y Mireya Rodríguez.
    Cynthia Isabel Narváez y Mireya Rodríguez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Fernando Rosete y Susel Ayala de Rosete.
    Fernando Rosete y Susel Ayala de Rosete. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Abril Ríos y José Herrera.
    Abril Ríos y José Herrera. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jóvenes estudiantes participan en la lectura de poemas, mostrando su entusiasmo por la literatura.
    Jóvenes estudiantes participan en la lectura de poemas, mostrando su entusiasmo por la literatura. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alumnos disfrutan del homenaje y se acercan al mundo de los libros.
    Alumnos disfrutan del homenaje y se acercan al mundo de los libros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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