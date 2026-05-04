Celebran con letras y memoria el Día del Libro

En el Día Internacional del Libro, estudiantes, docentes y promotores culturales se reunieron para rendir homenaje a la poeta Ana Belén López Pulido, en un encuentro que destacó la importancia de acercar la literatura a las nuevas generaciones.

El Aula Magna de la Universidad Autónoma de Occidente fue escenario de este emotivo evento, donde a través de lecturas, música y un conversatorio, los asistentes recordaron la vida y obra de la autora, resaltando su legado en la formación de jóvenes lectores.

Organizado por Silvia Michel, el homenaje incluyó la lectura de poemas, intervenciones musicales y un conversatorio en el que participaron Julieta Montero, María Félix y Aura Patrón, quienes compartieron anécdotas personales y reflexiones en torno a la obra de López.

El homenaje se convirtió en un espacio para impulsar el hábito de la lectura entre los jóvenes, quienes encontraron en la obra de la poeta una inspiración para descubrir nuevas voces y fortalecer su vínculo con los libros.