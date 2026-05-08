Celebran con mariachi y gran fiesta a las mamás Senda en su día

Con el tema de las mañanitas al son del mariachi, las mamás del Instituto Senda del Río comenzaron el festejo del tradicional Día de las Madres, disfrutando de una mañana llena de sorpresas, regalos, y un buen ambiente festivo, preparado por los directivos y docentes de la institución.

Beatriz Adriana González, directora de la institución, además de dar la bienvenida a las asistentes, resaltó que esta es una fecha para reconocer todo ese amor incondicional, la entrega, el esfuerzo que tienen cada una de ellas como madres.

“Todas las que tenemos la bendición de ser mamás, sabemos que es un amor muy grande e incondicional y sobre todo incansable, recordando que la mamá representa fuerza, el pilar de la familia, dando ese balance, ese equilibrio a nuestros hijos y a nuestra familia, algo que hacemos con todo ese amor que sentimos en cada momento”, dijo.

Agregó que esta convivencia que se preparó, se hizo con mucho cariño por parte de todos los directivos de la institución, la sociedad de padres de familia. “Queridas mamás, les deseamos un gran Día de las Madres”, expresó la directora

Al evento, se dieron cita más de 350 mamás, de todos los grados, desde preescolar, primaria, hasta secundaria y preparatoria, quienes disfrutaron de un buen ambiente festivo, rifa de regalos, bebidas, además de un menú que consistió en coctel de frutas, bistec, suflé de elote, entre otros bocadillos.