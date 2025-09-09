Celebran con Noroeste 52 años de historia

63 imágenes que marcaron hechos noticiosos en el último año, compartieron fotógrafos de Noroeste en la exposición fotográfica con motivo del 52 aniversario.

En el Paseo del Ángel, justo a la puerta de las instalaciones de Noroeste, los transeúntes pueden apreciar los hechos que ocurrieron en diversos puntos de Sinaloa, principalmente en Culiacán y Mazatlán, en el último año.

Son fotografías de Alejandro Escobar, Jesús Verdugo, Alfredo Quintero, Analiz Hernández, Humberto Quintero, Martín Urista, Romario Sánchez y Juvencio Villanueva, que muestran hechos que aparecieron en las páginas y las plataformas de Noroeste, violencia, las marchas, desapariciones, pero también la alegría de la semana de la moto y el Carnaval de Mazatlán.

Al inaugurar la exposición, Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, felicitó al equipo de fotoperiodismo de Noroeste.

“Creemos que la calidad del trabajo que se ha hecho durante toda la historia de Noroeste, es algo que damos por hecho nosotros acá dentro, y se nos olvida que detrás de cada foto hay un ojo, hay un conocimiento, hay un riesgo y hay una sensibilidad muy especial por poder retratar, contar y percibir a la gente”.

En total se exhiben 63 imágenes que muestran que “a pesar de haber sido un año tan difícil, los sinaloenses, los culichis, los mazatlecos y, en general el estado, estamos aquí de pie sobreviviendo, pero también viviendo y tratando de encontrar una manera de darle la vuelta a esto y eso está registrado ahí gracias al ojo de todos ustedes”.