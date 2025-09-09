Gente
Exposición

Celebran con Noroeste 52 años de historia

Personal, colaboradores y lectores de Noroeste se reúnen en el Paseo del Ángel para apreciar la exposición de aniversario
Nelly Sánchez
09/09/2025 16:48
63 imágenes que marcaron hechos noticiosos en el último año, compartieron fotógrafos de Noroeste en la exposición fotográfica con motivo del 52 aniversario.

En el Paseo del Ángel, justo a la puerta de las instalaciones de Noroeste, los transeúntes pueden apreciar los hechos que ocurrieron en diversos puntos de Sinaloa, principalmente en Culiacán y Mazatlán, en el último año.

Son fotografías de Alejandro Escobar, Jesús Verdugo, Alfredo Quintero, Analiz Hernández, Humberto Quintero, Martín Urista, Romario Sánchez y Juvencio Villanueva, que muestran hechos que aparecieron en las páginas y las plataformas de Noroeste, violencia, las marchas, desapariciones, pero también la alegría de la semana de la moto y el Carnaval de Mazatlán.

Al inaugurar la exposición, Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, felicitó al equipo de fotoperiodismo de Noroeste.

“Creemos que la calidad del trabajo que se ha hecho durante toda la historia de Noroeste, es algo que damos por hecho nosotros acá dentro, y se nos olvida que detrás de cada foto hay un ojo, hay un conocimiento, hay un riesgo y hay una sensibilidad muy especial por poder retratar, contar y percibir a la gente”.

En total se exhiben 63 imágenes que muestran que “a pesar de haber sido un año tan difícil, los sinaloenses, los culichis, los mazatlecos y, en general el estado, estamos aquí de pie sobreviviendo, pero también viviendo y tratando de encontrar una manera de darle la vuelta a esto y eso está registrado ahí gracias al ojo de todos ustedes”.

    Adrián López Ortiz, director general de Noroeste, durante su discurso.
    Un momento de convivencia disfrutaron tras la inauguración de la exposición.
    Paola Cárdenas, Johana Moreno y Analiz Hernández.
    Yazmín Cárdenas y Magdalena Zazueta.
    Gabriela Martínez, Leopoldo Medina y Nelly Sánchez.
    Alejandro Escobar, con su esposa Xóchitl Sosa, Nuri Escobar e Irma Sosa.
    Nelly Sánchez, Martín Urista, Cristina Castillo y Leopoldo Medina.
    Marco Camacho, Miguel Montes e Irma Aguiar.
    Personal de Noroeste durante la celebración.
