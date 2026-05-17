Celebran con un rico menú a las mamás en el Villa Unión

Para celebrar el mes de las mamás, el chef Nacho Osuna del restaurante Villa Unión, preparó un menú especial para consentirlas siendo atendidas como verdaderas reinas desde que llegaban al lugar, para comenzar a disfrutar del festejo con un rico desayuno de tres tiempos.

Las mamás fueron consentidas iniciando con un primer tiempo que consistió en sopa de tomate al carbón, con romero, aceite de oliva y albahaca y queso de cabra, así como con una ensalada tibia a las brazas con mini romana en aderezo cremoso de cítrico y ajo rostizado, crutones, semilla de girasol tostadas, tejas de parmesano y bits de tocino crujiente.

Para el segundo tiempo, disfrutaron de dos opciones un filete de res y camarón jumbo a las brasas sobre demi glace al romero con hongos frescos, puré de papa y ajos tiernos y ejotes a la mantequilla de tomillo. La segunda opción fue un filete de salmón piccata ligeramente rebosado y en salsa de aceite de oliva, alcaparras, limón y albahaca, sobre un spaghetti en sus jugos con tropiezos de espárragos y tomate uva rostizado, acompañado de pan de ajo.

Para finalizar, las asistentes degustaron de un pastel rosé casero de mantequilla, vainilla y frutos rojos en decoración y relleno, servido con un helado de mango.