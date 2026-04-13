Celebran cumpleañeros de marzo en Noroeste

En un ambiente de compañerismo y buen ánimo, colaboradores de Noroeste celebraron a los cumpleañeros del mes de marzo con un convivio en el que no faltaron las felicitaciones y los buenos deseos.

Durante el encuentro, se reconoció a Víctor García, Eric Conde, Felipe Tostado, Amanda Aragón, Moisés Rodríguez, Xóchith Aguilar, Israel Aguilar, Alexis Barreiro, Gregorio Vargas, Eder García y Andrés Cruz, quienes cumplieron años durante este mes.

El festejo se desarrolló en un ambiente relajado, donde los asistentes compartieron un momento agradable entre compañeros, fortaleciendo la convivencia fuera de las actividades diarias.

Aunque no todos los festejados pudieron asistir debido a diversos compromisos, estuvieron presentes en los buenos deseos de sus colegas, quienes aprovecharon la ocasión para reconocer su labor dentro del equipo.