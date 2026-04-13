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Convivencia

Celebran cumpleañeros de marzo en Noroeste

Colaboradores del periódico se reunieron para compartir un ameno convivio
Marisela González |
13/04/2026 15:09
13/04/2026 15:09

En un ambiente de compañerismo y buen ánimo, colaboradores de Noroeste celebraron a los cumpleañeros del mes de marzo con un convivio en el que no faltaron las felicitaciones y los buenos deseos.

Durante el encuentro, se reconoció a Víctor García, Eric Conde, Felipe Tostado, Amanda Aragón, Moisés Rodríguez, Xóchith Aguilar, Israel Aguilar, Alexis Barreiro, Gregorio Vargas, Eder García y Andrés Cruz, quienes cumplieron años durante este mes.

El festejo se desarrolló en un ambiente relajado, donde los asistentes compartieron un momento agradable entre compañeros, fortaleciendo la convivencia fuera de las actividades diarias.

Aunque no todos los festejados pudieron asistir debido a diversos compromisos, estuvieron presentes en los buenos deseos de sus colegas, quienes aprovecharon la ocasión para reconocer su labor dentro del equipo.

  • $!Elizabeth Peraza, directora ejecutiva; Guillermina García, directora editorial y Elva Aguirre, subdirectora administrativa, expresaron unas palabras a los presentes en la convivencia.
    Elizabeth Peraza, directora ejecutiva; Guillermina García, directora editorial y Elva Aguirre, subdirectora administrativa, expresaron unas palabras a los presentes en la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Ximena Gutiérrez, Elizabeth Peraza, Alina Zataráin, Stefany Ponzo, Ananí Guevara Lizárraga, Carolina Zataráin, Leticia Ferreira y Manuel Serrano.
    Ximena Gutiérrez, Elizabeth Peraza, Alina Zataráin, Stefany Ponzo, Ananí Guevara Lizárraga, Carolina Zataráin, Leticia Ferreira y Manuel Serrano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Amanda Aragón, Xóchith Aguilar, Lupita Páez, Elva Aguirre, Alexis Barreiro, Adriana Marrujo y Araceli Solano.
    Amanda Aragón, Xóchith Aguilar, Lupita Páez, Elva Aguirre, Alexis Barreiro, Adriana Marrujo y Araceli Solano. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Miguel Flores y Omar Salas.
    Miguel Flores y Omar Salas. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Gregorio Vargas, Eder Cruz y Denisse Méndez.
    Gregorio Vargas, Eder Cruz y Denisse Méndez. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los chicos del área de prensa durante la convivencia.
    Los chicos del área de prensa durante la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!Los cumpleañeros parten el pastel.
    Los cumpleañeros parten el pastel. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
  • $!De una alegre convivencia gozaron los cumpleañeros del mes de marzo de Noroeste Mazatlán.
    De una alegre convivencia gozaron los cumpleañeros del mes de marzo de Noroeste Mazatlán. ( Fotos: Noroeste/Carlos Zataráin)
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