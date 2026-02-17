Celebran el amor y la amistad con música

La música fue el lenguaje del amor en una tarde inolvidable con el Concierto “Entre Acordes y Besos”, que contó con la participación de más de 15 bandas del Taller de Música de la Unidad Regional Culiacán, a cargo de Juan Carlos Verdejo Zamora, quienes se reunieron para conmemorar el Día del Amor y la Amistad.

Con la participación de más de 60 estudiantes, este concierto formó parte de la séptima Temporada Cultura Lince “Creando Sueños... Creando Historias”, demostrando que el arte une, inspira y transforma nuestra comunidad.

Los artistas llenaron el escenario de energía, talento y emoción con icónicas interpretaciones de canciones como Love de Zoé, Lovefool de The Cardigans, Kiss Me de Sixpence None The Richer, Taste de Sabrina Carpenter, entre otras, que encantaron al público presente que disfrutó del espectáculo con picnics mientras disfrutaban de melodías dedicadas al amor, en el jardín ubicado frente al Archivo Histórico de la UAdeO “M.C. Gilberto Javier López Alanís”.