Celebran el Día del Niño con el Kodomo Nohi 2026

Entre juegos, comida, presentaciones especiales y actividades culturales originales de Japón, niños y niñas de Culiacán celebraron su día, dentro de la cuarta edición del Kodomo Nohi 2026, fiesta organizada por Asociación Nikkei de Culiacán A.C

El festejo tuvo como recinto el Parque Revolución, en donde los niños y adultos tuvieron la oportunidad de aprender de la cultura japonesa, participando en distintos talleres y actividades familiares.

Diana Sato, organizadora del evento, compartió que en Japón, el Día del Niño se celebra el 5 de mayo, festejo que decidieron trasladarlo a México, trayendo su cultura, sus tradiciones y valores a los niños sinaloenses, en un evento en el que participan la mayoría de los miembros de la asociación.

“El objetivo de este evento es fortalecer los valores de los niños y las niñas, sabemos que la niñez representa la fuerza, la perseverancia y la transformación de una sociedad; si logramos esto, vamos a tener generaciones más sanas, felices y productivas”, señaló Diana Sato.

En esta nueva edición, participaron 34 expositores, ofreciendo talleres de bonsai, de abanicos, bandanas, la ceremonia del té, experimentando un día en japón, también participaron en talleres de origami, de aikido, canto y mucho más.