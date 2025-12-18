Celebran el espíritu navideño en la Escuela de Artes José Limón

Alumnos, maestros y padres de familia de la Escuela de Artes José Limón se sumaron a la celebración navideña con posada, Nacimiento, un festival de danzas folclóricas y exposiciones de pintura.

Claudia Apodaca Elenes, directora de Formación y Capacitación del Instituto sic, dio la bienvenida a los asistentes en representación del director general, Juan Salvador Avilés Ochoa, acompañada por la coordinadora de la Escuela José Limón, Rebeca Rendón, así como los maestros Rosalí Sánchez, Vanesa Álvarez, Lupita Arellano y Marcelo Valle, entre otros.

Y junto con los alumnos de la escuela, Pedro Jovany Morales, Armida Lineth Domínguez, Renata Pereda y Aura Payán caracterizados como María, José y los ángeles, respectivamente, ingresaron a la Sala de Usos Múltiples para colocar al Niño Dios en el pesebre.

Luego, inauguraron la exposición colectiva de los alumnos de los talleres de arte, quienes se inspiraron en la navidad.

Pinos con luces, velas, Santa Clos, renos, monos de nieve forman parte del imaginario que representa la Navidad, son en total 147 las obras creadas durante los primeros meses del ciclo escolar, por los alumnos. En diversas técnicas y formatos comparten su creatividad.

Posteriormente, el público se trasladó al ágora Rosario Castellanos donde se llevó a cabo el espectáculo “Fiestas decembrinas”, dirigido por la maestra Olimpia Chávez, una festividad mexicana a cargo de los talleres de danza folclórica Infantil y Juvenil de la Escuela, con la participación de la Compañía Folclórica Sinaloense.

El festival incluyó piezas como “Celebración de la Virgen de Guadalupe”, “Navidad en Jalisco: Las posadas y piñatas”, “Año Nuevo en Tlacotalpan, Veracruz: La fiesta de La Rama”; “Fiesta de la Virgen de la Candelaria en Quilá: La fiesta grande”, y cerró con “El Taller de Santa”, con villancicos, bailes y cuentos en torno a la Navidad.