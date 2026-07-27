Celebran el talento de una nueva generación de artistas plásticos

En un ambiente de orgullo y celebración, ocho jóvenes artistas recibieron el reconocimiento por concluir sus estudios del nivel Técnico en Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes (CMA), durante la inauguración de la exposición colectiva “Grabando entre Hilo, Carbón y Color”, en Casa Haas.

Familiares, amigos, docentes e invitados especiales acompañaron a los egresados en esta significativa velada, donde además de celebrar el cierre de una etapa académica, admiraron más de 60 obras que reflejan el estilo y la creatividad de cada uno de los nuevos creadores.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a la décima primera generación de graduados, quienes compartieron este logro con sus maestros y seres queridos en una noche dedicada al arte y al talento mazatleco.