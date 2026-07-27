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Exhibición

Celebran el talento de una nueva generación de artistas plásticos

Egresados del Centro Municipal de las Artes inauguran la exposición Grabando entre Hilo, Carbón y Color, donde comparten con familiares, maestros y amigos el resultado de su formación artística
Marisela González |
27/07/2026 14:15
27/07/2026 14:15

En un ambiente de orgullo y celebración, ocho jóvenes artistas recibieron el reconocimiento por concluir sus estudios del nivel Técnico en Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes (CMA), durante la inauguración de la exposición colectiva “Grabando entre Hilo, Carbón y Color”, en Casa Haas.

Familiares, amigos, docentes e invitados especiales acompañaron a los egresados en esta significativa velada, donde además de celebrar el cierre de una etapa académica, admiraron más de 60 obras que reflejan el estilo y la creatividad de cada uno de los nuevos creadores.

Durante el acto se entregaron reconocimientos a la décima primera generación de graduados, quienes compartieron este logro con sus maestros y seres queridos en una noche dedicada al arte y al talento mazatleco.

  • $!Jacqueline Mármol, Abril Celeste Landeta y Alejandra Arreola.
    Jacqueline Mármol, Abril Celeste Landeta y Alejandra Arreola. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Maya Mauries, Melina Cuevas, Diana de Jesús Verdugo y Lizetht Osuna.
    Maya Mauries, Melina Cuevas, Diana de Jesús Verdugo y Lizetht Osuna. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Yazmin Liliana González y María del Rosario Sánchez.
    Yazmin Liliana González y María del Rosario Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Adriana Ibarra y Andrea Osterhout.
    Adriana Ibarra y Andrea Osterhout. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Zirim Lerma, Lizeth Osuna y Jennifer Patiño.
    Zirim Lerma, Lizeth Osuna y Jennifer Patiño. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Alejandra Arreola, Melissa Cuevas, Diana de Jesús Verdugo, Jazmín González, Maya Mauries, Lizetht Osuna, Rosario Sánchez y Ramón Vitela Carrillo fueron los graduados.
    Alejandra Arreola, Melissa Cuevas, Diana de Jesús Verdugo, Jazmín González, Maya Mauries, Lizetht Osuna, Rosario Sánchez y Ramón Vitela Carrillo fueron los graduados. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Liliana Aréchiga, directora académica del Centro Municipal de las Artes, expresó unas palabras a los jóvenes.
    Liliana Aréchiga, directora académica del Centro Municipal de las Artes, expresó unas palabras a los jóvenes. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La maestra Cecilia García Morales entrega su diploma a Ramón Vitela Carrillo.
    La maestra Cecilia García Morales entrega su diploma a Ramón Vitela Carrillo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!La profesora Aurora Acosta Osuna entrega el diploma a María del Rosario Sánchez.
    La profesora Aurora Acosta Osuna entrega el diploma a María del Rosario Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Miguel Flores junto a su alumna Diana de Jesús Verdugo.
    Miguel Flores junto a su alumna Diana de Jesús Verdugo. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los graduados al momento del corte del listón inaugural.
    Los graduados al momento del corte del listón inaugural. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
  • $!Los graduados compartieron con el público una selección de piezas elaboradas en distintas técnicas, formatos y temáticas.
    Los graduados compartieron con el público una selección de piezas elaboradas en distintas técnicas, formatos y temáticas. ( Fotos: Noroeste/Adán Valdovines)
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