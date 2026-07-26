Celebran el talento emergente con exposición del CMA en la Galería Rubio

Rodeados del cariño de familiares, amigos y maestros, alumnos de la Carrera Técnica en Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes (CMA) inauguraron la exposición colectiva Línea, Trazo y Forma en la Galería Rubio, en una velada que celebró el talento y la evolución artística de las nuevas generaciones.

La muestra reúne obras de pintura, dibujo, escultura y técnicas mixtas elaboradas por los estudiantes durante su formación académica, reflejando su desarrollo creativo y la diversidad de propuestas que caracterizan a la comunidad estudiantil.

Durante el acto inaugural, la directora educativa del CMA, Liliana Aréchiga, reconoció el esfuerzo de los jóvenes y destacó que exponer en un recinto como la Galería Rubio representa un paso importante en su formación profesional, además de agradecer el respaldo que las familias brindan a cada uno de los artistas.

La exposición fue coordinada por la maestra Mónica Rice Cázares, con el acompañamiento de los docentes Aurora Acosta Osuna, Luis Ángel Leyva, Luis Ornelas, Cecilia García Morales, Miguel Mateo Gutiérrez Tirado, Miguel Flores, Roberto González Figueroa y Wilfrido Reyes, quienes guiaron a los alumnos durante el proceso creativo.