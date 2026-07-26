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Celebran el talento emergente con exposición del CMA en la Galería Rubio

Alumnos de la Carrera Técnica en Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes inauguraron la muestra colectiva Línea, Trazo y Forma, acompañados por familiares, maestros e invitados especiales, en una velada que reconoció su crecimiento artístico
Marisela González |
26/07/2026 14:22
26/07/2026 14:22

Rodeados del cariño de familiares, amigos y maestros, alumnos de la Carrera Técnica en Artes Plásticas del Centro Municipal de las Artes (CMA) inauguraron la exposición colectiva Línea, Trazo y Forma en la Galería Rubio, en una velada que celebró el talento y la evolución artística de las nuevas generaciones.

La muestra reúne obras de pintura, dibujo, escultura y técnicas mixtas elaboradas por los estudiantes durante su formación académica, reflejando su desarrollo creativo y la diversidad de propuestas que caracterizan a la comunidad estudiantil.

Durante el acto inaugural, la directora educativa del CMA, Liliana Aréchiga, reconoció el esfuerzo de los jóvenes y destacó que exponer en un recinto como la Galería Rubio representa un paso importante en su formación profesional, además de agradecer el respaldo que las familias brindan a cada uno de los artistas.

La exposición fue coordinada por la maestra Mónica Rice Cázares, con el acompañamiento de los docentes Aurora Acosta Osuna, Luis Ángel Leyva, Luis Ornelas, Cecilia García Morales, Miguel Mateo Gutiérrez Tirado, Miguel Flores, Roberto González Figueroa y Wilfrido Reyes, quienes guiaron a los alumnos durante el proceso creativo.

  • $!Jacqueline Hernández y Joan Ulises Murillo.
    Jacqueline Hernández y Joan Ulises Murillo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Mayra Rubio, Roberto Gutiérrez, Alexis Rubio y Roberto Gael Gutiérrez.
    Mayra Rubio, Roberto Gutiérrez, Alexis Rubio y Roberto Gael Gutiérrez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!César Hernández, Marbyn Herrera y Octavio Chávez.
    César Hernández, Marbyn Herrera y Octavio Chávez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Gabriela y Pedro Sánchez junto a Corina Mendía.
    Gabriela y Pedro Sánchez junto a Corina Mendía. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Norma Meza y Saúl Humberto Tirado.
    Norma Meza y Saúl Humberto Tirado. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Samantha Villalobos.
    Samantha Villalobos. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!José Pablo Thomaín.
    José Pablo Thomaín. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Monserrath, Diego y Ricardo Olivera junto a Rosa María López.
    Monserrath, Diego y Ricardo Olivera junto a Rosa María López. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Luis Ángel Leyva y Romina Sánchez.
    Luis Ángel Leyva y Romina Sánchez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Claudia y Brenda Díaz, Jéssica Ortiz y Alejandra Varela.
    Claudia y Brenda Díaz, Jéssica Ortiz y Alejandra Varela. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Alumnos de la Carrera Técnica en Artes Plásticas del CMA inauguraron la exposición Línea, Trazo y Forma acompañados por familiares, maestros e invitados.
    Alumnos de la Carrera Técnica en Artes Plásticas del CMA inauguraron la exposición Línea, Trazo y Forma acompañados por familiares, maestros e invitados. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!La Galería Rubio abrió sus puertas al talento de los estudiantes del Centro Municipal de las Artes, quienes exhiben obras de pintura, dibujo, escultura y técnicas mixtas.
    La Galería Rubio abrió sus puertas al talento de los estudiantes del Centro Municipal de las Artes, quienes exhiben obras de pintura, dibujo, escultura y técnicas mixtas. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
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