Celebran en Noroeste a los cumpleañeros de mayo

En un ambiente de compañerismo y buenos deseos, Noroeste Mazatlán celebró a los colaboradores que cumplieron años durante el mes de mayo con un convivio especial organizado en las instalaciones de la empresa.

Los festejados de la ocasión fueron Jorge Chico, Lupita Páez, Omar Hernández y Adán Valdovines Carrillo, quienes compartieron una agradable tarde acompañados por compañeros de trabajo que se sumaron a la celebración.

Durante el festejo, los asistentes disfrutaron de una rica merienda que acompañaron con diversas bebidas, además de compartir una rebanada de pastel como postre.

Las tradicionales Mañanitas y las felicitaciones no faltaron durante la convivencia, en la que prevaleció un ambiente de alegría y camaradería entre los presentes.

También formaron parte de la lista de festejados del mes, Pedro Quiñones, Daniel Estrada y Carolina Tiznado, quienes por compromisos laborales y personales no pudieron asistir al encuentro, pero recibieron las felicitaciones y buenos deseos de sus compañeros.