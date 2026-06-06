Gente
|
De festejo

Celebran en Noroeste a los cumpleañeros de mayo

Colaboradores del periódico compartieron una agradable convivencia para festejar a quienes cumplieron años durante el quinto mes del año.
Marisela González |
06/06/2026 13:11
06/06/2026 13:11

En un ambiente de compañerismo y buenos deseos, Noroeste Mazatlán celebró a los colaboradores que cumplieron años durante el mes de mayo con un convivio especial organizado en las instalaciones de la empresa.

Los festejados de la ocasión fueron Jorge Chico, Lupita Páez, Omar Hernández y Adán Valdovines Carrillo, quienes compartieron una agradable tarde acompañados por compañeros de trabajo que se sumaron a la celebración.

Durante el festejo, los asistentes disfrutaron de una rica merienda que acompañaron con diversas bebidas, además de compartir una rebanada de pastel como postre.

Las tradicionales Mañanitas y las felicitaciones no faltaron durante la convivencia, en la que prevaleció un ambiente de alegría y camaradería entre los presentes.

También formaron parte de la lista de festejados del mes, Pedro Quiñones, Daniel Estrada y Carolina Tiznado, quienes por compromisos laborales y personales no pudieron asistir al encuentro, pero recibieron las felicitaciones y buenos deseos de sus compañeros.

  • $!Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresa unas palabra en honor a los cumpleañeros.
    Elizabeth Peraza, directora ejecutiva de Noroeste, expresa unas palabra en honor a los cumpleañeros. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Carlos Robles, Adán Valdovines, Omar Salas, Juvencio Villanueva, Belizario Reyes, Guillermina García y Miguel Flores.
    Carlos Robles, Adán Valdovines, Omar Salas, Juvencio Villanueva, Belizario Reyes, Guillermina García y Miguel Flores. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Denisse Méndez, Estefany López, Leticia Ferreira, Elizabeth Peraza, Alina Zataráin, Carolina Zataráin, Gregory Sauceda, Ximena Gutiérrez y Stefanía Ponzo.
    Denisse Méndez, Estefany López, Leticia Ferreira, Elizabeth Peraza, Alina Zataráin, Carolina Zataráin, Gregory Sauceda, Ximena Gutiérrez y Stefanía Ponzo. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Jorge Chico Ceja, Eduardo López, Adán Valdovines Peraza, Julio Moreno y Joaquín Ramírez.
    Jorge Chico Ceja, Eduardo López, Adán Valdovines Peraza, Julio Moreno y Joaquín Ramírez. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Eric Conde, Araceli Solano, Lupita Páez, Elva Aguirre, Adriana Marrujo, Amanda Aragón, Olga Solís y Xóchitl Aguilar.
    Eric Conde, Araceli Solano, Lupita Páez, Elva Aguirre, Adriana Marrujo, Amanda Aragón, Olga Solís y Xóchitl Aguilar. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Colaboradores del área de prensa durante la convivencia.
    Colaboradores del área de prensa durante la convivencia. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adán Valdovines Carrillo entre las directivas Amanda Aragón, Guillermina García, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre.
    Adán Valdovines Carrillo entre las directivas Amanda Aragón, Guillermina García, Elizabeth Peraza y Elva Aguirre. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
  • $!Adán Valdovines Carrillo expresó unas palabras de agradecimiento a los presentes.
    Adán Valdovines Carrillo expresó unas palabras de agradecimiento a los presentes. ( Fotos: Noroeste/Juvencio Villanueva)
#Cumpleaños
Botón de acción Suscríbete al canal de Youtube