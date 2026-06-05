Celebran ex alumnos de la Facultad de Odontología su 40 aniversario

Con una misa de acción de gracias, ex alumnos de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, generación 1982-1986 celebró su 40 aniversario, disfrutando de un grato reencuentro, tras cuatro décadas de compartir el aula.

La misa se realizó en la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Rosario, a la que se dieron cita más de 40 ex alumnos de la carrera, quienes se encontraron en un fuerte abrazo, provenientes tanto de Culiacán, Los Mochis, Guamúchil, Nayarit, entre otros.

La misa fue oficiada por el Sacerdote Jaime Portillo, quien felicitó a los presentes por este reencuentro y aniversario, exhortándolos también como profesionales, a seguir comprometidos en dar lo mejor en su profesión, sin dejar de Dios de lado, porque con él, todo es posible.

Una vez finalizada la misa, los asistentes se reunieron en casa de uno de los compañeros, donde se realizaría una comida especial para celebrar este reencuentro.